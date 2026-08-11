Knappes Rennen im Blick-Voting: Daniel Mikolajewski sichert sich mit 40 Prozent der Stimmen den Titel als Spieler der 3. Super-League-Runde.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Fast 3000 Blick-Leserinnen und -Leser haben abgestimmt, das Ergebnis ist extrem knapp: Daniel Mikolajewski (19) hat zwei Prozentpunkte mehr Stimmen erhalten als Asane Sow (20). Somit ist der FCL-Knipser der Super-League-Spieler der dritten Runde. Mikolajewski wurde zur Pause gegen den FC St. Gallen (2:2) eingewechselt und machte mächtig Dampf in der Offensive. Dank seines Tors kurz nach Wiederanpfiff und seiner aktiven Spielweise holt er sich 40 Prozent aller Blick-Stimmen.

Sow hätte sich die Auszeichnung mit seinen vier Torbeteiligungen ebenfalls verdient, der FCB-Youngster liegt nur 77 Stimmen hinter Mikolajewski. Kevin Behrens komplettiert das Podium mit einem grösseren Abstand nach oben: Der Lugano-Knipser sammelt «nur» 11 Prozent der Stimmen.

Das Voting wurde von Blick am Montagnachmittag (13.30 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (07.45 Uhr) ausgewertet.

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