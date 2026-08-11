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Das war knapp!
Luzerner zum Spieler der dritten Super-League-Runde gewählt

Knappes Rennen im Blick-Voting: Daniel Mikolajewski sichert sich mit 40 Prozent der Stimmen den Titel als Spieler der 3. Super-League-Runde.
Publiziert: 11.08.2026 um 08:47 Uhr
|
Aktualisiert: 11.08.2026 um 11:50 Uhr
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Daniel Mikolajewski wird zum Spieler der dritten Super-League-Runde gekürt.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Fast 3000 Blick-Leserinnen und -Leser haben abgestimmt, das Ergebnis ist extrem knapp: Daniel Mikolajewski (19) hat zwei Prozentpunkte mehr Stimmen erhalten als Asane Sow (20). Somit ist der FCL-Knipser der Super-League-Spieler der dritten Runde. Mikolajewski wurde zur Pause gegen den FC St. Gallen (2:2) eingewechselt und machte mächtig Dampf in der Offensive. Dank seines Tors kurz nach Wiederanpfiff und seiner aktiven Spielweise holt er sich 40 Prozent aller Blick-Stimmen.

Sow hätte sich die Auszeichnung mit seinen vier Torbeteiligungen ebenfalls verdient, der FCB-Youngster liegt nur 77 Stimmen hinter Mikolajewski. Kevin Behrens komplettiert das Podium mit einem grösseren Abstand nach oben: Der Lugano-Knipser sammelt «nur» 11 Prozent der Stimmen.

Das Voting wurde von Blick am Montagnachmittag (13.30 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (07.45 Uhr) ausgewertet.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
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FC Zürich
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FC Luzern
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