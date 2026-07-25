Ländle-Kicker kämpfen mit heftigen Verletzungssorgen

Mit einem Mini-Mini-Budget von bloss sechs Millionen startet der FC Vaduz in die erste Super-League-Saison seit sieben Jahren. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verletzungshexe erbarmunglos zugeschlagen hat. Hier kommt das Inside zur 1. Runde.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Mit einem 4:0-Sieg gegen den Atlètic Club d'Escaldes aus Andorra startet der liechtensteinische Cupsieger Vaduz in die neue Saison. Bezahlt wird der Sieg in der Conference-League-Quali aber teuer. Der neue Stürmer Lado Akhalaia (24) fällt in der Startphase nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter und muss nach nur neun Minuten ausgewechselt werden. Und weil Schulterverletzungen sehr oft mühsam und kompliziert sind, dürfte der Moldawier längere Zeit ausfallen. Mit Ranjan Neelakandan (21) und Stephan Seiler (25) muss der FCV in den kommenden Wochen und Monaten auf zwei weitere wichtige Spieler verzichten. Beide haben sich eine Knieverletzung zugezogen, beide wurden operiert.

Die grosse Frage

Zieht Vaduz sein Ding auch in der Super League durch? Dank mutigem und dominantem Fussball schaffen die Ländle-Kicker unter Coach Marc Schneider den Aufstieg. Ob mans auch im Oberhaus mit einer offensiv ausgerichteten Taktik probieren wird? «Ja», sagt Sportchef Franz Burgmeier. «Wir wollen die gleiche Art von Fussball spielen, wir wollen mutig sein und uns nicht verstecken. Aber klar wird es eine Herausforderung sein, wenn du plötzlich vor 30'000 Fans spielst, das ist etwas anderes als in der Challenge League.»

Gesagt ist gesagt

«Das tut weh!», antwortet Burgmeier, als er auf die Verletztenmisere angesprochen wird. Gut möglich, dass auf dem Transfermarkt deshalb noch etwas gehen wird. «Wir haben ein kleines Kader. Darum ist es nicht ausgeschlossen», so der Sportchef. Wohlwissend, dass er mit einem Mini-Mini-Budget von bloss sechs Millionen Franken agieren muss.

Die Blick-Prognose

Das Duell gegen Lugano wird zum Kampf zwischen David und Goliath. Hier die Liechtensteiner, die zwar einen milliardenschweren Fürst im Ländle haben, der sich aber Nullkommanull für Fussball interessiert. Dort der FC Lugano mit dem milliardenschweren Mäzen und Aficionado Joe Mansueto. Alles andere als ein Sieg der Tessiner wäre aufgrund der vorhandenen Mittel eine grosse Überraschung. Auch wenn der FCV in einem Testspiel gegen denselben Gegner mit 2:1 gewonnen hat.

Mögliche Aufstellung

Schaffran, Hasler, Simani, Berisha, Schwizer, Eberhard, Mack, Hammerich, Dalipi, Sorgic, Monsberger.

Wer fehlt?

Akhalaia, Neelakandan, Seiler, Öhri (alle verletzt).

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic wird das Spiel leiten, assistiert wird er von Nicolas Müller und Pascal Hirzel. Der vierte Offizielle ist Jonathan Jaussi, im VAR-Room sitzt Johannes von Mandach.

Der Gegner

Die Luganesi freuen sich, dass der Saisonauftakt in der neuen AIL Arena gegen Vaduz ist. Allerdings nicht nur, weil man sich gegen den Aufsteiger bessere Siegchancen ausrechnet – warum das so ist, erfährst du hier im Lugano-Inside.

1 Runde

Sa., Servette – Basel, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Lugano – Vaduz, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr