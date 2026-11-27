Gegen den FC St. Gallen muss Trainer Gian-Luca Privitelli seine ohnehin anfällige Abwehr nach den Ausfällen von Lucien Dähler und dem fraglichen Jan Bamert umbauen. Hier kommt das Thun-Inside.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die News der Woche

Das 0:4 bei Ajax Amsterdam hat dem FC Thun am Donnerstag schmerzhaft vor Augen geführt, wie gnadenlos das europäische Parkett sein kann – und weckt Erinnerungen an ein prominentes Schweizer Déjà-vu. Wie hart der Herbst nach einem überraschenden Meistertitel ausfallen kann, erlebte vor vier Jahren bereits der FC Zürich: Wenige Monate nach dem sensationellen Titelgewinn 2022 wurde der FCZ in der Europa League von PSV Eindhoven gleich zweimal überrollt (1:5 zu Hause, 0:5 auswärts). Ähnlich erging es nun den Berner Oberländern in Holland, wo Ajax das mutige Thuner Pressing eiskalt bestrafte. Doppelt bitter: Verteidiger Jan Bamert musste in Amsterdam mit einer mutmasslichen Muskelverletzung (Hamstring) vom Platz. Für Thun gilt es nun, die Lektion aus Holland rasch abzuhaken und den Fokus wieder voll auf den Liga-Alltag zu richten.

Die grosse Frage

Wie flickt Gian-Luca Privitelli seine dezimierte Problem-Abwehr? Ausgerechnet in der grössten Thuner Baustelle schlägt nun auch noch das Verletzungspech zu. Nach der 0:4-Klatsche bei Ajax Amsterdam muss Thun nicht nur die nächste defensive Lektion verdauen, sondern auch um sein Personal bangen: Rechtsverteidiger Lucien Dähler fällt mit einer muskulären Verletzung mehrere Wochen aus, zudem musste Abwehrchef Jan Bamert in Holland mit Oberschenkelproblemen vom Platz. Gegen den vertikal spielenden FC St. Gallen und dessen formstarkes Duo Andrin Hunziker und Lukas Daschner steht Privitellis ohnehin schon löchrige Defensive vor dem nächsten Stresstest – zumal der Trainer nicht von seinem mutigen, aber risikoreichen Pressing abrücken will.

Gesagt ist gesagt

«Wieder aufstehen natürlich. Auch wissen, wo wir gewesen sind, dass wir es richtig einordnen – es ist eine sehr gute Mannschaft, ein Weltverein. Und nachher St. Gallen: Unsere Spielweise ist ein bisschen ähnlich wie die von St. Gallen. Es gibt sicher ein Spiel, wo viel vorwärts gespielt wird», blickt Trainer Gian-Luca Privitelli unmittelbar nach der 0:4-Klatsche in Amsterdam bereits auf den Sonntag voraus. Trotz der deutlichen Niederlage will der Coach nicht von seiner mutigen Ausrichtung abrücken und verspricht den Fans im Visana Stadion gegen die Ostschweizer einen offenen Schlagabtausch.

Die Blick-Prognose

Der FC St. Gallen reist als Favorit ins Berner Oberland – nicht zuletzt dank seines harmonierenden Offensivduos Andrin Hunziker (sechs Saisontore) und Lukas Daschner, das zuletzt beim 2:2 gegen den FCZ für beide Treffer verantwortlich war. Dennoch dürfte es im Visana Stadion eine äusserst spannende und torreiche Angelegenheit werden. Thun bewies bei der knappen 2:3-Derby-Niederlage gegen YB viel Moral – zumal die Oberländer das erste Saisonduell Ende August in St. Gallen spektakulär für sich entschieden. Knüpft Thun an den mutigen YB-Auftritt an, ist gegen die Espen alles möglich. Blick tippt auf ein spektakuläres Unentschieden.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bürgy, Bürki, Mambwa; Reichmuth, Roth, Käit, Maier; Labeau, Dursun.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Lucien Dähler fällt mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen aus. Auch Jan Bamert musste wegen muskulärer Probleme beim Spiel gegen Ajax frühzeitig vom Platz. Ob er gegen St. Gallen spielen kann, ist offen. Auf jeden Fall fehlen werden: Genis Montolio, Fabio Saiz und Mats Seiler (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Labeau 4,1 Dursun 4,0 Käit 4,0

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Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichteransetzung ist noch nicht veröffentlicht.

Der Gegner

Andrin Hunziker ist bei St. Gallen gerade der Mann der Stunde: Der Stürmer traf in seinen letzten beiden Ligaspielen je doppelt. Genau das dürfte auch beim Spiel gegen Thun sein Plan sein. Hier gehts zum St. Gallen-Inside.

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15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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