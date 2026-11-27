Thun muss mehrere Wochen lang ohne Lucien Dähler auskommen. Der Thun-Verteidiger hat sich eine muskuläre Verletzung zugezogen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Eine muskuläre Verletzung zwingt Lucien Dähler (25) zu einer Pause: Der rechte Aussenverteidiger des FC Thun wird mehrere Wochen lang ausfallen, wie die Berner Oberländer am Donnerstagabend mitteilten. Aus diesem Grund verpasste Dähler auch die Thuner 0:4-Niederlage bei Ajax Amsterdam in der Conference League am gleichen Tag.

Für Dähler kommt die Blessur zu einem bitteren Zeitpunkt: Erst am Samstag hat er beim Berner Kantonsderby gegen YB (2:3) erstmals seit über zwei Monaten in der Super League von Anfang an spielen dürfen. Nun wird er also einige Thuner Spiele verpassen.

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