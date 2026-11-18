Wer sich die teuerste Elf der Super League leisten will, muss tief in die Tasche greifen. Welche FCB-Spieler trotz Formtief vertreten sind. Und welcher Spieler als teuerster der Liga ausgewiesen wird.

Darum gehts Die teuerste Elf der Super League hat einen Wert von über 70 Millionen Franken

Sechs YB-Spieler schaffen es in die «Mannschaft»

Wertvollster Spieler ist Sion-Stürmer Winsley Boteli

Stefan Kreis Reporter Fussball

Breel Embolo ist auch nach zehn Jahren die Nummer 1! Im Juli 2016 wechselt der damalige FCB-Stürmer für 26,5 Millionen Euro zu Schalke 04. Kein anderer Super-League-Spieler hat eine höhere Transfersumme generiert als der damals 19-Jährige.

Ob Winsley Boteli diese Marke knacken wird? Laut Christian Constantin hatte der FC Sion im Sommer ein 30-Millionen-Angebot von Galatasaray Istanbul auf dem Tisch. Weil CC (geschätztes Vermögen: 750 Mio.) aber von diesem Betrag laufende Rechnungen für ein paar Tage zahlt, kickt der Stürmer noch immer im Wallis. Und wird auf transfermarkt.ch mit einem Wert von 15 Millionen ausgewiesen.

Boteli führt die wertvollste Elf der Super League an, im Tor steht YB-Goalie Marvin Keller (6 Mio.), auf rechts verteidigt Luganos Mattia Zanotti (7 Mio.). Das Abwehrzentrum bilden aktuell die beiden 5-Millionen-Männer Flavius Daniliuc (Basel) und Karim Sow (Lausanne). Aufgrund der bislang schwachen Leistungen dürfte aber wohl bald eine Anpassung nach unten folgen. Auch die beiden YB-Verteidiger Cédric Zesiger und Moritz Jenz werden mit fünf Millionen ausgewiesen. Weil beide aber älter sind und der Jahrgang entscheidenden Einfluss auf die Ablöse hätte, fliegen sie aus der Elf.

Links verteidigt Lugano-Profi Martim Marques (4 Mio.), auf der Doppelsechs spielen YB-Tscheche Dominik Pech (3 Mio.) und Basels Metinho (8 Mio.). Letztgenannter kostete die Bebbi einst vier Millionen Franken Ablöse, was den hohen Wert ein Stück weit erklärt. Dass der kongolesisch-brasilianische Doppelbürger nicht mehr an die Top-Leistungen der Meistersaison anknüpfen kann, ist trotzdem Fakt. Dass Marktwerte grundsätzlich mit Vorsicht zu geniessen sind, ebenfalls.

Fällt der Embolo-Rekord?

Auf der rechten Aussenbahn der wertvollsten Super-League-Elf läuft Luganos Dereck Moncada (4,5 Mio.) auf, auf links YB-Flitzer Bahereba Guirassy (7 Mio.).

Auf der Zehn spielt, wie könnte es anders sein, der talentierteste Spieler der Super League, Alvyn Sanches: Dass der 23-Jährige der Liga längst entwachsen ist, zeigt er in fast jedem Spiel. YB dürfte einst eine höhere Ablösesumme generieren als die aktuell ausgewiesenen 12 Millionen.

Dass der Romand den Embolo-Rekord knacken wird, ist aber unwahrscheinlich. Und auch bei Winsley Boteli fehlt noch ein Stück. 30-Millionen-Angebot hin oder her.

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