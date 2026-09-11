Die achte Runde der Super League steht vor der Tür. Wie gut kennst du dich bei den Partien aus? Teste jetzt dein Wissen in unserem Blick-Quiz.

Bist du bereit für das Super-League-Wochenende? Beweise es!

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Nick Rohner Praktikant Sportdesk

In der achten Super-League-Runde kommt es zum Spitzenkampf zwischen Lugano und YB – beide Teams sind noch ungeschlagen. Zudem erwartet uns das Westschweizer Derby zwischen Lausanne-Sport und Servette. Auch die anderen Partien versprechen Spannung.

Bist du bereit für das Super-League-Wochenende? Beweise es im Quiz!

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