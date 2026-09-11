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Das grosse Quiz
Bist du bereit für das Super-League-Wochenende? Beweise es!

Die achte Runde der Super League steht vor der Tür. Wie gut kennst du dich bei den Partien aus? Teste jetzt dein Wissen in unserem Blick-Quiz.
Publiziert: 15:11 Uhr
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Foto: TOTO MARTI
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

In der achten Super-League-Runde kommt es zum Spitzenkampf zwischen Lugano und YB – beide Teams sind noch ungeschlagen. Zudem erwartet uns das Westschweizer Derby zwischen Lausanne-Sport und Servette. Auch die anderen Partien versprechen Spannung. 

Bist du bereit für das Super-League-Wochenende? Beweise es im Quiz!

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
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Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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        Grasshopper Club Zürich
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        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
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        FC Basel
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