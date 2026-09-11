Nick RohnerPraktikant Sportdesk
In der achten Super-League-Runde kommt es zum Spitzenkampf zwischen Lugano und YB – beide Teams sind noch ungeschlagen. Zudem erwartet uns das Westschweizer Derby zwischen Lausanne-Sport und Servette. Auch die anderen Partien versprechen Spannung.
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde