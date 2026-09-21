Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hannes Delcroix erzielt beim 3:0-Sieg von Lugano in Lausanne einen Hattrick

Erster Hattrick seiner Karriere, alle drei Tore nach Standardsituationen

Lugano bleibt Tabellenführer mit komfortablem Vorsprung auf YB in Super League

Bastien Feller Sportjournalist

«Vielleicht nehme ich das in meinen nächsten Vertrag auf», lacht Hannes Delcroix (27) angesichts der fehlenden Torprämie in seinem Vertrag. Der Innenverteidiger gibt zu, dass er diese nicht ausgehandelt hat, was angesichts seiner Position auf dem Spielfeld kaum verwunderlich ist. Dennoch hat er es auf der langen Rückfahrt von Lausanne nach Lugano vielleicht bereut, als er zweifellos an seinen Hattrick zurückdachte.

«Das erste Mal in meiner Karriere», sagt derjenige, der bisher in der Super League nur ein Tor erzielt hatte, und zwar im vergangenen März gegen Luzern. Seine drei Treffer fielen alle nach Standardsituationen. «Wir arbeiten viel an diesen Spielsituationen. Es stimmt, dass ich mir in der Vergangenheit Chancen erarbeitet habe, aber es fehlten immer nur kleine Details. Ein Tor zu schiessen, war heute schon etwas Tolles, aber drei zu erzielen, ist unglaublich.»

Die Tore? Ein Bonus!

So sehr, dass ich gar nicht wusste, wie ich diese Leistung feiern sollte. «Ich bin wie ein Verrückter mit Papa (Anm. d. Red.: Antonios Papadopoulos, ein Teamkollege) herumgerannt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, denn so etwas hatte ich noch nie erlebt. Aber ich war sehr glücklich. Der Mannschaft so helfen zu können, ist unglaublich, vor allem mit einem Hattrick. Aber gut, der Sieg ist das Wichtigste.»

Dieser wurde insbesondere durch einen fulminanten Start in die zweite Halbzeit ermöglicht, der von drei Toren der Tessiner innerhalb von dreizehn Minuten geprägt war (48., 52. und 61.). Aber auch durch ein rettendes Tackling des haitianischen Spielers gegen Enzo Molebe wenige Minuten vor der Pause, als es noch 0:1 stand. «Deshalb bin ich hier», lächelt der Innenverteidiger. «Nicht, um Tore zu schiessen, sondern um gut zu verteidigen. Das ist meine Hauptaufgabe. Alles, was im Angriff noch dazu kommt, ist einfach ein Bonus.»

«Wir haben eine gute Mannschaft»

Dieser Erfolg in der Tuilière ermöglicht es den Luganesi, ihren Weg an der Spitze der Super League fortzusetzen und einen komfortablen Vorsprung auf den Verfolger YB zu halten. Damit festigt Lugano mehr denn je den Status als Nummer eins im Rennen um den Meistertitel. «Wir haben einen guten Start hingelegt. Nach dieser dreiwöchigen Pause müssen wir uns wieder voll ins Zeug legen und für die kommenden Spiele konzentriert bleiben. Es liegt an uns, nicht nachzulassen und jedes Spiel gewinnen zu wollen», erinnert er, ohne sich vom bevorstehenden vollen Spielplan seiner Mannschaft allzu sehr einschüchtern zu lassen.

Nach der Länderspielpause beginnt für das Team nämlich das Abenteuer auf europäischer Ebene. «Es stimmt, dass viele Spiele anstehen. Aber es ist Aufgabe des Trainers und des medizinischen Stabs, das zu bewältigen. Wir können jedoch rotieren. Wir haben eine gute Mannschaft, jeder kann spielen und verfügt über die nötigen Qualitäten, um das Team zu unterstützen.» Werden sie Schweizer Meister? Die Antwort gibt es im Mai.