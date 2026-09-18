Ist Lugano Titelfavorit, Herr Croci-Torti?

Lugano gewinnt und gewinnt – und plötzlich führt kein Weg mehr an der Titelfrage vorbei. Trainer Mattia Croci-Torti will davon im September aber noch nichts wissen. Hier gibts das Lugano-Inside.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Eigentlich ging man davon aus, dass David von Ballmoos (31) nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im YB-Spiel für das Nachtragsspiel gegen St. Gallen wieder bereit sei. Zumindest liess das der Klub am Dienstag durchsickern. Trotzdem stand dann der zweite Goalie Felix Gebhardt (24) im Tor. «Es war nicht einfach, die Situation richtig einzuschätzen», erklärt Trainer Mattia Croci-Torti (44). Es sei eine etwas ungewöhnliche Situation. «Wir haben mehrere medizinische Untersuchungen gemacht und dabei nichts festgestellt. David hatte allerdings Bauchschmerzen, und das schränkt ein. Und wir wollten kein Risiko eingehen.» Ob der Emmentaler in Lausanne wieder im Tor steht? Croci-Torti zeigt sich zuversichtlich. Gleichzeitig zeigt er sich rundum zufrieden mit seinem deutschen Ersatzgoalie.

Die grosse Frage

Ist Lugano jetzt Titelfavorit Nummer eins? «Wir sind im September. Alleine deshalb müssen wir die Füsse schön am Boden halten», sagt Croci-Torti. Die Frage nach dem Titel wird dem Tessiner mittlerweile nach jedem Spiel gestellt – verübeln kann man es nicht. Schliesslich präsentieren sich die Bianconeri bislang bärenstark. Das weiss auch Croci-Torti. «Wir haben bislang gezeigt, dass wir auf der Höhe sind. Den zusätzlichen Druck nehmen wir gerne an. Es gibt aber noch andere sehr starke Mannschaften in dieser Liga.» Als ein Journalist an der Pressekonferenz nach dem FCSG-Spiel wissen will, welchen der drei Wettbewerbe (Liga, Cup oder Conference League) Croci-Torti am liebsten gewinnen würde, muss dieser nicht lange überlegen: «Ich habe mich schon längst für einen entschieden. Das ist der Wettbewerb vom heutigen Abend.»

Gesagt ist gesagt

«David Beckham Castro. Wir nennen ihn Beckham. Einfach Beckham.» Das erzählt Croci-Torti nach dem FCSG-Spiel zu den ungläubigen Journalisten, als diese wissen wollen, wie der Kolumbianer genannt wird. Gegen die Espen hatte der 23-Jährige seinen ersten ganz grossen Auftritt. Croci-Torti ist aber davon überzeugt, dass man noch nicht das Beste von ihm gesehen habe. «Er ist noch nicht der Spieler, den wir in Kolumbien gesehen haben. Doch er wird auf dieses Niveau kommen.»

Die Blick-Prognose

Lugano marschiert in Lausanne weiter und bleibt bis zur Nati-Pause ungeschlagen (7 Siege, 1 Remis). Es wäre der perfekte Saisonstart für die Tessiner, die in dieser Saison noch grosse Ziele haben. Für Lausanne heisst es derweil: Man bleibt für mindestens die nächsten drei Wochen das Tabellenschlusslicht.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Dos Santos, Beckham Castro; Moncada.

Wer fehlt?

Pihlström (gesperrt). Steffen, Behrens, Marques (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

Behrens 5,0 Beckham 5,0 Grgic 4,63

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Der Schiedsrichter

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Insides wurde der Schiedsrichter noch nicht bekanntgegeben.

Der Gegner

Lausanne ist enttäuschend in die neue Saison gestartet. Erst ein Sieg und drei Unentschieden haben die Waadtländer auf dem Konto. Und mit Lugano kommt nicht gerade eine leichte Aufgabe ins Stade de la Tuillère. Mit einem Sieg könnte man aber immerhin einen kleinen Sprung in der Tabelle machen – hier gehts zum Lausanne-Inside.

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9 Runde

Sa., Luzern – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Servette, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 20.30 Uhr

So., Vaduz – Thun 14.00 Uhr

So., Basel – St. Gallen 16.30 Uhr

So., Lausanne – Lugano 16.30 Uhr

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