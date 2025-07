Der Meister und Cupsieger Basel startet gegen St. Gallen in die neue Saison (Anpfiff am Samstag um 18 Uhr). Hier erfährst du, wie es um den FCB-Brasilianer Metinho steht und mit welcher Serie Rotblau in die neue Spielzeit geht.

1/5 Gut gelaunt: Xherdan Shaqiri und sein neuer Trainer – Ludovic Magnin. Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts Wie es um Metinho vor dem Saisonauftakt steht

Was Magnin zur Dreifachbelastung und Shaqiri sagt

Die News der Woche

Mit der festen Verpflichtung von Metinho (22) ist FCB-Sportchef Daniel Stucki ein kleiner Coup gelungen. Am Samstag beim Saisonauftakt gegen St. Gallen dürfte der Brasilianer allerdings noch nicht von Beginn weg auflaufen. Metinho hat den Grossteil der Vorbereitung verpasst und ist erst vor einer Woche ins Teamtraining eingestiegen. Im zentralen Mittelfeld dürften darum Léo Leroy und Neuzugang Koba Koindredi beginnen. Als Nummer vier plant Trainer Ludovic Magnin mit Leihrückkehrer Dion Kacuri.

Die grosse Frage

Wie steckt Xherdan Shaqiri (33) die Dreifachbelastung weg? Dass der FCB-Captain gerne in jedem Spiel auf dem Platz stehen würde, steht ausser Frage. «Es kann schon sein, dass wir mal streiten werden», sagt Ludovic Magnin mit einem Augenzwinkern. Gleichzeitig stellt der FCB-Trainer aber auch die Frage in den Raum, warum Shaqiri nicht jeden dritten Tag ein Spiel bestreiten könne. «Er hat ja auch die ganze Vorbereitung überstanden.»

Gesagt ist gesagt

«Es ist normal, dass es nach einer solchen Saison ein paar Telefonate gibt. Aber ich bin nicht für ein Jahr zum FCB gekommen», so Shaqiri über Auslandsangebote nach seiner Fabelsaison.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Adjetey, Schmid; Koindredi, Leroy; Otele, Shaqiri, Traoré; Ajeti.

Wer fehlt?

Rüegg, van Breemen (beide verletzt).

Neben dem Platz

Die Folgen der Doublesaison machen sich auch beim Absatz der Saisonkarten bemerkbar. Am Ende der vergangenen Saison hatten die Basler etwa 16’500 verkauft, vor dem Start zur neuen Saison steht man nun bei 18’500. Beim FCB geht man davon aus, dass diese Zahl noch einmal zunehmen wird, sollte der Meister den Sprung in die Champions League schaffen.

Hast du gewusst, dass ...

Basel mit einer eindrücklichen Serie in die Saison startet? Der Double-Sieger hat als einziges Team der Liga im Kalenderjahr 2025 in jedem Spiel getroffen. Allerdings konnte der FCB kein einziges der letzten sechs Ligaspiele beim FCSG gewinnen. Möglich, dass in der Ostschweiz auch beide Serien weitergehen.

Aufgepasst auf

Koba Koindredi (23). Der französische Neuzuzug fürs Mittelfeld war zuletzt nicht nur Schützling von Trainer Magnin in Lausanne, sondern einst auch französischer U19-Nationalspieler. Er nahm in den Testspielen eine zentrale Rolle ein. Bei Sporting Lissabon, von wo er ausgeliehen ist, besitzt er übrigens noch einen Vertrag bis 2028 mit einer festgeschriebenen Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro! Nun, astronomisch hohe Klauseln sind gang und gäbe in Portugal – und die Kaufoption für Basel wird wohl nicht mal ein Zehntel davon betragen. Dennoch ist er ein heisses Eisen im Feuer beim FCB.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Beim Gegner ist eine Abwehr-Stütze zum Start gesperrt. Hier gibts das St.-Gallen-Inside.

1 Spieltag

Fr.: FCZ - Sion, 2:3

Sa.: GC - Luzern, 18 Uhr

Sa.: St. Gallen - Basel, 18 Uhr

Sa.: YB - Servette, 20.30 Uhr

So.: Lugano - Thun, 16 Uhr

So., Lausanne - Winterthur 16 Uhr