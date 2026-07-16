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Da steckt viel Geschichte drin
FCSG präsentiert alle Trikots der neuen Saison

Die neuen Trikots des FC St. Gallen kommen in gewohnten Farben daher. Während das Heimshirt die Ostschweizer Verbundenheit symbolisiert, repräsentieren das Auswärts- und Ausweichleibchen Anekdoten aus der Stadt- und Klubgeschichte.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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In diesen Trikots wird der FC St. Gallen in der Saison 2026/27 auflaufen.
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Cédric HeebRedaktor Sport

Am Donnerstagmittag hat der FC St. Gallen seine Trikots für die neue Saison vorgestellt. Das Heimtrikot ist dabei eine ganz besondere Hommage an die Region Ostschweiz: Alle 180 Gemeindewappen sind in einem einzigartigen Muster vereint. «Sie stehen für die Menschen, die unsere Region prägen, für unsere gemeinsame Leidenschaft und für den starken Zusammenhalt in der Ostschweiz», heisst es in der Medienmitteilung.

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In Bezug auf den neuen Namen der St. Galler Arena, das Berit Sitterstadion, ist auf dem Nacken die Sitterbrücke zu sehen. Der Fluss verbinde die Ostschweiz über die Kantonsgrenzen hinweg, so die Espen.

Historische Akzente im Auswärtstrikot

Viel Geschichte liegt im Design des Auswärtstrikots. Die orangen Akzente im Puma-Logo, an den Ärmeln und am Kragen sollen an die irische Herkunft des heiligen Gallus, des Schutzpatrons der Stadt, erinnern. Im Nacken erinnert die Aufschrift «Anno 612» an dessen Ankunft in der Stadt.

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Und auch im dritten, sehr schlicht gehaltenen Shirt steckt ein grosses Stück Vereinsgeschichte. «Der gestickte Badge zeigt das historische Klublogo aus den 1950er-Jahren. So verbindet das Trikot unsere Geschichte mit der Gegenwart. Ein Wir, das bleibt.»

Die Trikots sind bereits online erhältlich, zudem gibts am Donnerstagabend einen offiziellen Launch im Fanshop.

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