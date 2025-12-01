DE
FR
Abonnieren
Goalie Zigi rettet Espen gleich doppelt
3:12
Highlights im Video:Goalie Zigi rettet Espen gleich doppelt

Chefetage wird immer nervöser
Erfolgloser November – FCB-Stürmerkrise verschärft sich

Basel steckt weiterhin in einer Torkrise. Nach dem torlosen Remis gegen St. Gallen dürfte die Nervosität in der Chefetage steigen. Trainer Ludovic Magnin steht unter Druck, zwei Siege in dieser Woche sind quasi Pflicht.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/8
Wir die FCB-Chefetage um David Degen nach dem torlosen Remis gegen St. Gallen noch nervöser?
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die Sturmkrise beim FC Basel will kein Ende finden. Nicht einmal ein Penalty vor der Muttenzerkurve lässt den Knoten platzen. Mit dem Torlos-Remis gegen St. Gallen haben die Bebbi aus den letzten fünf Partien drei mickrige Törchen erzielt. Zu wenig für die grossen Ansprüche am Rheinknie.

Dass dadurch die Nervosität in der Chefetage rund um David Degen (42) weiter steigt, versteht sich von selbst. Zumal man im November kein einziges Ligaspiel gewinnen konnte. Immerhin: Mit Promotion-League-Klub Grand-Saconnex im Cup und Winterthur in der Super League warten in dieser Woche zwei machbare Aufgaben, die auch die Chance bieten, sich den Frust von der Seele zu schiessen. Zwei Siege sind absolute Pflicht. Ansonsten gerät der Job von Ludovic Magnin (46) ernsthaft in Gefahr.

Auch Taktik-Trick führt nicht zu Sieg

Dafür müssen sich die FCB-Stürmer aber dringend wieder mit dem gegnerischen Tor anfreunden. «Irgendwann müssen wir den Ball mit Gewalt hinter die Torlinie bringen. Auch wenn es gegen St. Gallen schon drei, vier Szenen gab, in denen es unglaublich war, dass der Ball nicht im Tor landen wollte», sagt ein sichtlich frustrierter Magnin. Damit meint er den vergebenen Penalty von Xherdan Shaqiri (34) oder die Topchance von Philip Otele (26), die FCSG-Aussenläufer Chima Okoroji (28) auf der Linie klärt.

Mehr zum FCB
Shaqiri enttäuscht – wie die ganze Basler Offensive
FCB-Noten gegen St. Gallen
Shaqiri enttäuscht – wie die ganze Basler Offensive
Basel redet sich nach Genk-Pleite stark – wird das zum Problem?
Mit Video
Horrorbilanz gibt zu denken
Basel redet Genk-Pleite stark – wird das zum Problem?

Dabei hat sich der Waadtländer in den 48 Stunden nach dem Europacup-Auftritt gegen Genk für das Spiel gegen die Espen extra einen taktischen Kniff ausgedacht. Ohne klassischen Mittelstürmer – dafür mit Shaqiri als falschem Neuner – wollte er die drei Punkte im St. Jakob-Park behalten. «Diese Überlegung schwirrte schon lang in den Gedanken von mir und meinem Staff. Wir wollten unseren Flügeln dadurch ein bisschen mehr Tiefe ermöglichen.»

Gleichzeitig gibt Magnin zu, dass er dieses Experiment «natürlich» nur wagte, weil die Mittelstürmer im Kader – Moritz Broschinski (25) sowie Albian Ajeti (28) – seit einiger Zeit ihrer Form hinterherlaufen. Obwohl dem Trainer das Gebotene auf dem Platz durchaus gefallen hat: Ganz zufrieden kann Magnin damit nicht sein. Genauso wenig mit der jüngsten Punkteausbeute. «Wir müssen nichts schönreden aktuell. Das Worst-Case-Szenario ist aber: Man spielt schlecht und holt keine Punkte. Das habe ich in meiner Karriere schon einmal erlebt. Diesmal ist es aber anders. Wegen der Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, bin ich überzeugt, dass am Ende die Punkte kommen werden», so Magnin.

Hitz findet keine Erklärung für Tor-Flaute

Tatsächlich wäre ein Basler Sieg gegen die St. Galler nicht gestohlen gewesen. Dem pflichtet auch Goalie Marwin Hitz (38) bei. «Wir waren klar überlegen in einer für uns sehr resultattechnisch schwierigen Phase. Es kommt halt gerade vieles zusammen im Moment. Aber wir müssen weitermachen und zusammenstehen. Wir haben schon schlimmere Phasen gemeinsam erlebt und gemeistert», sagt Hitz.

Und er ergänzt, dass er überzeugt sei, dass der FCB bald wieder Tore schiessen und Spiele gewinnen werde. Eine genaue Erklärung dafür, weshalb seine Vorderleute im Moment nicht knipsen, kann er aber auch nicht liefern. Der Keeper hofft für die Offensive deshalb in den kommenden zwei Aufgaben auf den klassischen Ketchup-Effekt.

«Vielleicht einfach zu wenig Überzeugung»
1:48
FCB-Hitz nach Remis:«Vielleicht einfach zu wenig Überzeugung»
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen