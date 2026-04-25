Bei GC geht es vor der letzten Phase der Saison einmal mehr drunter und drüber. Besitzer, Sportchef und Trainer stehen massiv in der Kritik und die Fans haben die Schnauze voll.

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

GC ist im dritten Jahr in Folge mindestens in der Barrage – und die Entwicklung geht nicht spurlos am Klub vorbei. Oder wie die Fankurve Sektor IV zusammenfasst: «Sportlich unterirdisch – der Verein am Abgrund.» Der Rekordmeister zeigt auf allen Ebenen Auflösungserscheinungen. Nach dem miserablen Cup-Out in Lausanne drehte eine Gruppe von Fan-Chaoten komplett durch. Das sorgt nun dafür, dass GC aktuell kein Heimstadion für die Barrage hat. Die Fankurve geht vor dem Start der Relegation Group auf die Besitzer aus Los Angeles los und auch Alain Sutter gerät als Verantwortlicher für diese Saison immer heftiger in die Kritik.

Die grosse Frage

Wie lange ist Gernot Messner noch Trainer bei GC? Seine Bilanz als Interimstrainer: Zwei Horrorauftritte in Genf und Lausanne, ein Sieg gegen ein schwaches Winterthur. Kaum zu glauben, dass das für die Relegation Group, geschweige für die Barrage reichen soll. Rund um den GC-Campus in Niederhasli wird spekuliert, ob die Klubführung spätestens für die Barrage einen neuen Trainer präsentiert.

Gesagt ist gesagt

Gesagt wurde bei GC nichts vor dem Spiel gegen Luzern. Eine für Freitag angekündigte Pressekonferenz mit Trainer Gernot Messner und Stürmer Michael Frey wurde abgesagt. Schon nach dem Cup-Desaster in Lausanne sprach Messner nicht mit den zahlreichen Journalisten vor Ort. Auch vor den Fans hat man sich nach den Krawallen vom Wochenende versteckt: Für alle Trainings unter der Woche waren keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Marques, Ngom, Mikulic, Ullmann; Zvonarek, Abrashi, Hassane; Tsimba, Frey, Asp Jensen

Wer fehlt?

Simone Stroscio, Oscar Clemente (beide verletzt). Dirk Abels, Allan Arigoni, Sven Köhler, Tim Meyer (alle gesperrt).

Neben dem Platz

Was plant die GC-Kurve während des Spiels gegen Luzern? «Wir schauen nicht mehr länger tatenlos zu. Es ist jetzt Zeit, dass LAFC Platz für neue Investoren aus der Schweiz macht», heisst es in einer Mitteilung der Fangruppierung Sektor IV. Die Fans werden aufgerufen, sich vor dem Heimspiel gegen Luzern zu treffen. «Informationen über das weitere Vorgehen und Aktionen gibt es vor Ort.»

Hast du gewusst, dass ...

... GC die Luzerner regelrecht zum Torschiessen einlädt? In den letzten drei Duellen kassierten die Hoppers 13 Tore gegen den FCL – nur eines weniger als in den letzten zehn Begegnungen zuvor. Gegen keinen Gegner hat Luzern mehr Tore in dieser Saison geschossen als gegen die Zürcher.

Aufgepasst auf

Das Gelbe-Karten-Konto der Spieler: Gleich fünf Stammkräfte fehlen GC gegen Luzern, die entweder verletzt oder gesperrt sind. Im nächsten Spiel gegen Servette könnte es noch schlimmer kommen: Mit Abrashi, Asp Jensen, Ngom und Zvonarek sind gleich die vier besten Spieler des Teams von einer Gelb-Sperre bedroht, falls sie noch eine Karte kassieren.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Abrashi 4,7 Hammel 3,9 Meyer 3,8

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam ist mit der Leitung der Partie betraut worden. Im VAR-Raum in Volketswil sitzt Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Für Luzern geht es in den letzten fünf Spielen um fast nichts mehr. Es sind die letzten fünf Partien von Mario Frick als FCL-Coach. Eine Juve-Legende würde den Liechtensteiner gerne wieder in Italien sehen – das ist das Luzern-Inside.

Die Spiele am Wochenende

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., GC – Luzern, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Basel – Sion, 14 Uhr

So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr

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