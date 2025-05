1/10 Xherdan Shaqiri (l.) und Marwin Hitz lassen sich von den Fans feiern. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Stefan Kreis Reporter Fussball

Marwin Hitz

Unser Chiller. Der Mann ist die personifizierte Ruhe. So etwas habe ich wirklich noch nie gesehen.

Mirko Salvi

Die Zuverlässigkeit in Person. Wenns ihn braucht, dann ist er da. Das hat er in all den Jahren eindrücklich gezeigt.

Tim Pfeiffer

Ist dünn, aber oho.

Tim Spycher

Ein Energiebündel mit unglaublichem Potenzial.

Finn van Breemen

Ich fühle wegen seiner Knieverletzung mega mit ihm mit. Weil ich aus eigener Erfahrung weiss, was das bedeutet. Finn ist ein unglaublich wertvoller Spieler für uns. Der beste Linksfuss, den wir haben.

Adrian Barisic

Unser typisch balkanischer Abwehrchef. Ein Verteidiger, den ich nicht gerne als Gegenspieler gehabt hätte. Weil er wehtut.

Nicolas Vouilloz

Der Casanova der Mannschaft. Und mit ihm habe ich mein Französisch verbessert.

Jonas Adjetey

The King of Ghana.

Dominik Schmid

Ist für mich die Entdeckung der Saison. Was der alles an Kilometer abgespult hat, was der rauf und runter gerannt ist und entscheidende Dinge in den entscheidenden Momenten tat, ist wahnsinnig.

Kevin Rüegg

Der Pechvogel der Saison. Er hat unglaubliches Potenzial, war aber immer wieder verletzt. Trotzdem ist er eine absolute Frohnatur. Wenn der in einen Raum kommt, dann fängt es an zu leuchten.

Marvin Akahomen

Der perfekte Schwiegersohn.

Joe Mendes

Der verpeilteste, aber lustigste Typ der Mannschaft.

Moussa Cissé

Hatte es als Back-up von Dominik Schmid sehr schwer. Aber der Typ hat immer Vollgas gegeben im Training. Und hat seine Kameraden so zu Höchstleistungen gepusht.

Methino

Unsere brasilianische Zaubermaus.

Gabriel Sigua

Ist 18, sieht aber aus wie 34.

Taulant Xhaka

Die Legende. Er ist für mich wie ein Bruder. Und ich habe ihm von Herzen gewünscht, dass er mit mindestens einem Titel abtreten kann. Ich glaube, dieses Jahr werden es sogar zwei.

1:34 Taulant Xhaka emotional: «Musste Tränen zurückhalten, wollte nicht vor Papa weinen»

Leo Leroy

Unser König. Was der für eine Technik hat, unglaublich. Ich beneide ihn dafür.

Leon Avdullahu

Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn besuchen komme nächste Saison. Als Assistenztrainer der Nati habe ich ja dann etwas mehr Zeit. Und er so: «Wo kommst du mich besuchen?» Und ich so: «Dort, wo du spielst.» Und er so: «In Basel?» Und ich so: «Nein, das glaube ich nicht.»

Romario Baro

Ihn beneide ich für seine Rastas. Hätte gerne eine Frisur wie er.

Anton Kade

Der weisse Cafu!

Junior Zé

Der Dribbler der Nation. Ich habe noch nie einen gesehen, der so ein eins gegen eins hat. Ein Versprechen für die Zukunft.

Marin Soticek

Ein Heimlifeiss.

Benie Traoré

Unser Dribbelkünstler. Was der auf engem Raum macht, ist unglaublich. Er ist mein Monsieur.

Xherdan Shaqiri

Unser Phänomen. Er ist unser Key-Player. Quadratisch, praktisch, Weltklasse.

3:09 Shaqiri überglücklich: «Sehr emotional, dass ich den Pokal hochstemmen durfte»

Philip Otele

Habt ihr gesehen, was der für einen Rückwärtssalto drauf hat? Vor der Kurve in Lugano? Absoluter Wahnsinn.

Bradley Fink

Er hatte zwar wenig Spielzeit, aber er ist eine absolute Frohnatur und erinnert mich deswegen ein bisschen an meinen 10-jährigen Sohn.

Albian Ajeti

Unser Bomber. Ich kenne ihn schon ewig. Es freut mich mega, dass der Ketchup-Effekt nun funktioniert hat. Erst kam nichts, dann alles auf einmal.

1:46 Emotionaler Ajeti: «Natürlich habe ich ein Tränchen für Taulant vergossen»

Kevin Carlos

Hulk.

