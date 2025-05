Nach etlichen weiteren Spielern folgt nun die grosse FCB-Ikone. Taulant Xhakas wird skandiert. Und das zehn Mal. Dann stimmt Shaqiri auch gleich noch zu Xhaka-Fangesängen an. «Ihr werdet immer in meinem Herzen bleiben», so die Worte des 34-Jährigen. Auch er stimmt noch zu Fangesängen an.