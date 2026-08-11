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Bruder Roberto gibt Einblicke
Kehrt Ricardo Rodriguez in die Super League zurück?

Nach der WM gings für Rodriguez nicht zurück nach Sevilla. Sein Kapitel bei Betis endete mit Ablauf der vergangenen Saison, wodurch der Nati-Star auf Klubsuche ist. Bruder Roberto erklärt den aktuellen Stand.
Publiziert: 11.08.2026 um 09:23 Uhr
|
Aktualisiert: 11.08.2026 um 09:24 Uhr
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Vor wenigen Wochen stand Ricardo Rodriguez noch auf der WM-Bühne.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ricardo Rodriguez, 33, sucht nach Vertragsende bei Betis Sevilla neuen Klub
  • Zwei Super-League-Klubs zeigten Interesse, doch Gespräche blieben bisher erfolglos
  • Rodriguez bestritt 144 Länderspiele für die Schweiz, keine Entscheidung über Zukunft
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Alain KunzReporter Fussball

Nach seinem Vertragsende bei Betis Sevilla steht Ricardo Rodriguez vor einer ungewissen Zukunft. Der 144-fache Schweizer Nationalspieler erhielt in Spanien keinen neuen Vertrag, weil der Klub auf der Linksverteidiger-Position mit einem ehemaligen Real-Spieler aufrüstete. «Es wäre reizvoll gewesen, mit Betis in die Champions League zu gehen», verrät sein Bruder und Berater Roberto Rodriguez. Nun sucht der 33-jährige Routinier eine neue Herausforderung, wobei mehrere Ligen infrage kommen.

Kontakte führen auch in die Schweiz

Mit zwei Super-League-Klubs gab es bereits Austausch. Mit einer Besitzerfamilie bestehe «bis heute eine besondere Verbundenheit», betont Roberto und verrät auch, dass der Draht zu einem Patron glüht. Dennoch scheiterten konkrete Schritte bisher allesamt und selbst eine Absage an einen MLS-Klub beschleunigte eine Schweiz-Rückkehr nicht. Eine Rückkehr nach Turin schliesst das Lager des Nati-Stars aus, nicht jedoch den Schritt in eine Region, die sich zuletzt vermehrt für Spieler seines Kalibers auftat.

Auf welcher Position Rodriguez sein Karriereende ausspielen könnte, woran eine Rückkehr in die Super League bislang scheiterte und worauf Bruder Roberto besonders achtet, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.

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Mannschaft
SP
TD
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1
FC Lugano
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3
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9
2
BSC Young Boys
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3
8
7
3
FC St. Gallen
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3
2
7
4
FC Sion
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3
2
6
5
FC Basel
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3
2
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FC Lausanne-Sport
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3
1
5
7
Servette FC
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3
-1
3
8
FC Zürich
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3
-5
3
9
FC Thun
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3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
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-4
1
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FC Luzern
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3
-5
1
12
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-3
0
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