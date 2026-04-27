Bénie Traoré hat in dieser Saison alle seine drei Penaltys verwandelt. Trotzdem läuft Moritz Broschinksi gegen Sion vom Punkt an – und scheitert. Eine echte Elfmeter-Hierarchie gibts in Basel offenbar nicht mehr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Moritz Broschinski scheitert beim Elfmeter im Spiel gegen Sion

FC Basel vergab in dieser Saison bereits sieben Penaltys

Bénie Traoré verwandelte bisher alle sieben Elfmeter seiner Karriere War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Nein, es ist bislang keine Liebesbeziehung zwischen Moritz Broschinski (25) und dem FC Basel. Nach 19 Einsätzen steht der ehemalige Bundesliga-Stürmer weiterhin nur bei einem einzigen Super-League-Tor. Dabei folgt auf einen unglücklichen Auftritt der nächste. Am Sonntag beim 0:2 gegen Sion erlebt Broschinski aber seinen vorläufigen Tiefpunkt im Basler Trikot.

20 Minuten vor Ende kommt der Deutsche als zweite Sturmspitze ins Spiel und wird kurz darauf im Walliser Strafraum von Kreshnik Hajrizi zu Fall gebracht. Nach VAR-Eingriff zeigt Schiedsrichter Lukas Fähndrich auf den Punkt. Broschinski schnappt sich selbst den Ball und scheitert mit seinem schwach geschossenen Versuch an Sion-Goalie Anthony Racioppi.

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Doch warum überhaupt läuft ausgerechnet Broschinski zum Penalty an? Mitte Februar hatte FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner noch erklärt: «Der Gefoulte schiesst in der Regel nicht selber.» Damals hatte Bénie Traoré gegen Lugano (1:1) den Ball Xherdan Shaqiri überlassen, obwohl der Ivorer im gleichen Spiel bereits einen Penalty verwandelt hatte.

Schon sieben verschossene FCB-Penaltys

Offenbar hat diese Regelung inzwischen keine Gültigkeit mehr. «Die Spieler entscheiden selber auf dem Platz», sagt Lichtsteiner nach der Partie. «In der Regel schiesst Bénie, jetzt hat sich Broschinski den Ball genommen. Schlussendlich machen das die Spieler untereinander ab. Am Ende ist es so rausgekommen, wie es jetzt rausgekommen ist.»

Damit haben die Basler in dieser Saison bereits sieben Penaltys vergeben. Fünfmal scheiterte Shaqiri, einmal verschoss der inzwischen an den HSV verliehene Philip Otele. Dabei wäre es nicht nur aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls des Captains völlig klar, wer die Basler Penaltys schiessen müsste. Schliesslich steht gegen Sion mit Bénie Traoré ein Spieler auf dem Platz, der in dieser Saison alle seine drei Elfmeter verwertet hat.

Über seine gesamte Karriere steht der Flügelspieler bei sieben Treffern aus sieben Versuchen. Für Broschinski war es dagegen der allererste Penalty seiner Profi-Karriere. Einen Vorwurf machen ihm seine Teamkollegen aber nicht. «Er hat Verantwortung übernommen und hatte trotz seiner schwierigen Situation den Mut, anzulaufen. Das respektiere ich», sagt Kevin Rüegg. Für den weiterhin glücklosen Stürmer nicht mehr als ein schwacher Trost.