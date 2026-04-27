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Broschinki vergibt Penalty mit schwachem Schuss
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Highlights im Video:Broschinki vergibt Penalty mit schwachem Schuss

Broschinski? Traoré?
Beim FCB herrscht inzwischen das Penalty-Chaos

Bénie Traoré hat in dieser Saison alle seine drei Penaltys verwandelt. Trotzdem läuft Moritz Broschinksi gegen Sion vom Punkt an – und scheitert. Eine echte Elfmeter-Hierarchie gibts in Basel offenbar nicht mehr.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
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Moritz Broschinski bekommt nach seinem Fehlversuch vom Punkt Trost von Giacomo Koloto (r.).
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Moritz Broschinski scheitert beim Elfmeter im Spiel gegen Sion
  • FC Basel vergab in dieser Saison bereits sieben Penaltys
  • Bénie Traoré verwandelte bisher alle sieben Elfmeter seiner Karriere
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Lucas WerderReporter Fussball

Nein, es ist bislang keine Liebesbeziehung zwischen Moritz Broschinski (25) und dem FC Basel. Nach 19 Einsätzen steht der ehemalige Bundesliga-Stürmer weiterhin nur bei einem einzigen Super-League-Tor. Dabei folgt auf einen unglücklichen Auftritt der nächste. Am Sonntag beim 0:2 gegen Sion erlebt Broschinski aber seinen vorläufigen Tiefpunkt im Basler Trikot.

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Highlights im Video
Broschinki vergibt Penalty mit schwachem Schuss

20 Minuten vor Ende kommt der Deutsche als zweite Sturmspitze ins Spiel und wird kurz darauf im Walliser Strafraum von Kreshnik Hajrizi zu Fall gebracht. Nach VAR-Eingriff zeigt Schiedsrichter Lukas Fähndrich auf den Punkt. Broschinski schnappt sich selbst den Ball und scheitert mit seinem schwach geschossenen Versuch an Sion-Goalie Anthony Racioppi.

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Doch warum überhaupt läuft ausgerechnet Broschinski zum Penalty an? Mitte Februar hatte FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner noch erklärt: «Der Gefoulte schiesst in der Regel nicht selber.» Damals hatte Bénie Traoré gegen Lugano (1:1) den Ball Xherdan Shaqiri überlassen, obwohl der Ivorer im gleichen Spiel bereits einen Penalty verwandelt hatte.

Schon sieben verschossene FCB-Penaltys

Offenbar hat diese Regelung inzwischen keine Gültigkeit mehr. «Die Spieler entscheiden selber auf dem Platz», sagt Lichtsteiner nach der Partie. «In der Regel schiesst Bénie, jetzt hat sich Broschinski den Ball genommen. Schlussendlich machen das die Spieler untereinander ab. Am Ende ist es so rausgekommen, wie es jetzt rausgekommen ist.»

Damit haben die Basler in dieser Saison bereits sieben Penaltys vergeben. Fünfmal scheiterte Shaqiri, einmal verschoss der inzwischen an den HSV verliehene Philip Otele. Dabei wäre es nicht nur aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls des Captains völlig klar, wer die Basler Penaltys schiessen müsste. Schliesslich steht gegen Sion mit Bénie Traoré ein Spieler auf dem Platz, der in dieser Saison alle seine drei Elfmeter verwertet hat.

Über seine gesamte Karriere steht der Flügelspieler bei sieben Treffern aus sieben Versuchen. Für Broschinski war es dagegen der allererste Penalty seiner Profi-Karriere. Einen Vorwurf machen ihm seine Teamkollegen aber nicht. «Er hat Verantwortung übernommen und hatte trotz seiner schwierigen Situation den Mut, anzulaufen. Das respektiere ich», sagt Kevin Rüegg. Für den weiterhin glücklosen Stürmer nicht mehr als ein schwacher Trost.

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
34
25
63
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
34
4
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
34
4
43
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zürich
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
34
-53
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC Basel
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