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FCSG-Noten gegen Servette
Trotz Sieg fallen zwei St. Galler ab

Trotz drei Punkten gegen Servette gibts für zwei Espen eine ungenügende Note. Wer hat wie abgeschnitten? Hier kommen die St. Galler Noten zum 2:1-Sieg gegen die Genfer.
Publiziert: vor 4 Minuten
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1/8
Frühes Tor: Boukhalfa lässt St. Gallen nach sechs Minuten jubeln.
Foto: keystone-sda.ch
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Alain KunzReporter Fussball

Ganz generell ist es ein in der ersten Halbzeit zähes bis flaues Spiel, das keine hohen Noten generiert. In der zweiten Halbzeit wirds besser. Aber Carlo Boukhalfa hatte seine 5 mit dem wunderschönen Streicheltor in die weite Ecke schon längst auf sicher. Dennoch kommt keine weitere 5 für die Gastgeber hinzu. Ungenügend sind Tom Gaal, weil er bei Karlssons Anschlusstreffer irgendwo im Nirgendwo steht, nur nicht beim Schweden. Und Aliou Baldé, dem kaum etwas glückt. Der Rest erhält eine 4.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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11
25
31
2
BSC Young Boys
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11
17
25
3
FC Sion
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12
7
23
4
FC St. Gallen
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12
-3
19
5
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
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11
-3
14
8
FC Luzern
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12
-6
13
9
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12
-1
10
10
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11
-11
10
11
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12
-13
10
12
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