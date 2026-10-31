Ganz generell ist es ein in der ersten Halbzeit zähes bis flaues Spiel, das keine hohen Noten generiert. In der zweiten Halbzeit wirds besser. Aber Carlo Boukhalfa hatte seine 5 mit dem wunderschönen Streicheltor in die weite Ecke schon längst auf sicher. Dennoch kommt keine weitere 5 für die Gastgeber hinzu. Ungenügend sind Tom Gaal, weil er bei Karlssons Anschlusstreffer irgendwo im Nirgendwo steht, nur nicht beim Schweden. Und Aliou Baldé, dem kaum etwas glückt. Der Rest erhält eine 4.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC St. Gallen
12
-3
19
5
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Vaduz
12
-1
10
10
FC Thun
11
-11
10
11
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6