Trotz drei Punkten gegen Servette gibts für zwei Espen eine ungenügende Note. Wer hat wie abgeschnitten? Hier kommen die St. Galler Noten zum 2:1-Sieg gegen die Genfer.

Alain Kunz Reporter Fussball

Ganz generell ist es ein in der ersten Halbzeit zähes bis flaues Spiel, das keine hohen Noten generiert. In der zweiten Halbzeit wirds besser. Aber Carlo Boukhalfa hatte seine 5 mit dem wunderschönen Streicheltor in die weite Ecke schon längst auf sicher. Dennoch kommt keine weitere 5 für die Gastgeber hinzu. Ungenügend sind Tom Gaal, weil er bei Karlssons Anschlusstreffer irgendwo im Nirgendwo steht, nur nicht beim Schweden. Und Aliou Baldé, dem kaum etwas glückt. Der Rest erhält eine 4.