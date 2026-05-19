Der sportlich durchwachsene Saisonabschluss hat für den FC Thun keine Konsequenzen. Weder in der Super-League-Tabelle, in der die Berner Oberländer schon länger als Meister feststehen, noch im Top-Team der Saison von Blick. Im Team der Vorrunde war der Aufsteiger noch mit vier Spielern vertreten gewesen, nun sind es sogar fünf!

Während Leonardo Bertone (32) und Elmin Rastoder (24) ihren Platz behalten, müssen Nils Reichmuth und Marco Bürki Platz machen. Dafür rücken dank einer starken Rückrunde Kastriot Imeri, Michael Heule (beide 25) und etwas überraschend auch Genis Montolio (29) ins Team. Aufgrund eines Kreuzbandrisses hat der Spanier die letzten vier Spiele verpasst. Der Platz im Team der Saison ist nun immerhin ein kleiner Trost.

Vize-Meister St. Gallen stellt immerhin zwei Vertreter. Die Auszeichnung für den bestbewerteten Goalie der Liga sichert sich Lawrence Ati Zigi (29). Während der Espen-Keeper schon nach der Hinrunde das Tor des Top-Teams hütete, findet sein Teamkollege Jozo Stanic (27) neu Platz in der Mannschaft.

Zwei Wintertransfers schaffen es ins Top-Team

Nicht mehr dabei sind, wie zu erwarten, die beiden Basler Dominik Schmid und Flavius Daniliuc. Auch Lugano-Verteidiger Mattia Zanotti fällt nach einer etwas schwächeren Rückrunde raus, genauso wie die beiden St. Galler Alessandro Vogt und Lukas Görtler. Beim FCSG-Captain reicht es nur hauchdünn nicht für eine erneute Nomination.

Dafür schaffen gleich zwei Wintertransfers den Sprung in das Team der Saison. Beide kommen gerade so auf die dafür benötigten Bewertungen. Etwas überraschend ist einer davon der Tessiner Hannes Delcroix (27), der als einziger Spieler ohne eine ungenügende Note durch die Saison gekommen ist. Junior Kadile (23), der erst seit Mitte Februar bei Servette unter Vertrag steht, steht dank unglaublichen 16 Skorerpunkten in 13 Einsätzen ebenfalls im Team der Saison. Mit einem leicht auf 4,6 abgerundeten Notenschnitt kommt der französische Flügel sogar auf den höchsten Schnitt aller Super-League-Spieler.

Für die Zusammenstellung des Top- und Flop-Teams wurden sämtliche Spieler berücksichtigt, die in der abgelaufenen Super-League-Saison 13-mal oder häufiger eine Blick-Note erhalten haben. Also in einem Drittel aller Saisonspiele mindestens 30 Minuten auf dem Platz gestanden haben. Das ist auch mit ein Grund, warum zum Beispiel Christian Fassnacht (18 Tore) und Chris Bedia (17 Tore) den Sprung ins Team verpasst haben. Die beiden YB-Topskorer erzielten einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Tore in Kurzeinsätzen, die ohne Benotung blieben.