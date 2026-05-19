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Blick-Noten reden Klartext
Meister Thun stellt die Hälfte des Top-Teams der Saison

Blick hat während der ganzen Saison die Super-League-Spieler bewertet. Nun ist es an der Zeit, das Top-Team zu küren. Darin sind viele Thuner, zwei Wintertransfers und keine Berner und Basler.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Darum gehts

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Lucas WerderReporter Fussball

Der sportlich durchwachsene Saisonabschluss hat für den FC Thun keine Konsequenzen. Weder in der Super-League-Tabelle, in der die Berner Oberländer schon länger als Meister feststehen, noch im Top-Team der Saison von Blick. Im Team der Vorrunde war der Aufsteiger noch mit vier Spielern vertreten gewesen, nun sind es sogar fünf!

Das ist das Blick-Top-Team der Saison.

Während Leonardo Bertone (32) und Elmin Rastoder (24) ihren Platz behalten, müssen Nils Reichmuth und Marco Bürki Platz machen. Dafür rücken dank einer starken Rückrunde Kastriot Imeri, Michael Heule (beide 25) und etwas überraschend auch Genis Montolio (29) ins Team. Aufgrund eines Kreuzbandrisses hat der Spanier die letzten vier Spiele verpasst. Der Platz im Team der Saison ist nun immerhin ein kleiner Trost.

1/13
Das Top-Team der Super League im 4-3-3-System – Tor: Lawrence Ati Zigi (FC St. Gallen).
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Vize-Meister St. Gallen stellt immerhin zwei Vertreter. Die Auszeichnung für den bestbewerteten Goalie der Liga sichert sich Lawrence Ati Zigi (29). Während der Espen-Keeper schon nach der Hinrunde das Tor des Top-Teams hütete, findet sein Teamkollege Jozo Stanic (27) neu Platz in der Mannschaft.

Zwei Wintertransfers schaffen es ins Top-Team

Nicht mehr dabei sind, wie zu erwarten, die beiden Basler Dominik Schmid und Flavius Daniliuc. Auch Lugano-Verteidiger Mattia Zanotti fällt nach einer etwas schwächeren Rückrunde raus, genauso wie die beiden St. Galler Alessandro Vogt und Lukas Görtler. Beim FCSG-Captain reicht es nur hauchdünn nicht für eine erneute Nomination.

Dafür schaffen gleich zwei Wintertransfers den Sprung in das Team der Saison. Beide kommen gerade so auf die dafür benötigten Bewertungen. Etwas überraschend ist einer davon der Tessiner Hannes Delcroix (27), der als einziger Spieler ohne eine ungenügende Note durch die Saison gekommen ist. Junior Kadile (23), der erst seit Mitte Februar bei Servette unter Vertrag steht, steht dank unglaublichen 16 Skorerpunkten in 13 Einsätzen ebenfalls im Team der Saison. Mit einem leicht auf 4,6 abgerundeten Notenschnitt kommt der französische Flügel sogar auf den höchsten Schnitt aller Super-League-Spieler.

Für die Zusammenstellung des Top- und Flop-Teams wurden sämtliche Spieler berücksichtigt, die in der abgelaufenen Super-League-Saison 13-mal oder häufiger eine Blick-Note erhalten haben. Also in einem Drittel aller Saisonspiele mindestens 30 Minuten auf dem Platz gestanden haben. Das ist auch mit ein Grund, warum zum Beispiel Christian Fassnacht (18 Tore) und Chris Bedia (17 Tore) den Sprung ins Team verpasst haben. Die beiden YB-Topskorer erzielten einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Tore in Kurzeinsätzen, die ohne Benotung blieben. 

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
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