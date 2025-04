Xherdan Shaqiri ist derzeit der Mann der Stunde in der Super League. Sollte der Topskorer nun in die Nati zurückkehren? Die Blick-Leserschaft hat dazu eine klare Meinung.

So denkt ihr über ein Shaq-Comeback in der Nati

1/5 Im letzten Sommer winkte Xherdan Shaqiri der Nati Tschüss. Foto: TOTO MARTI

Nicolas Horni Sportredaktor

Sechs Punkte trennen Leader Basel in der Super League derzeit von Verfolger Servette. Erste Blicke gehen am Rheinknie bereits in Richtung Meistertitel – vor allem dank Superstar Xherdan Shaqiri. Satte 15 Treffer und 15 Vorlagen hat der 33-Jährige in dieser Saison bereits beigesteuert, ist derzeit Mann der Stunde – und bald auch Nati-Rückkehrer?

So zumindest die Frage, die Blick diversen Experten aus dem Schweizer Fussball stellte. Die Einschätzung dazu ist gespalten. «Shaq könnte jetzt helfen», meint etwa Ex-Nati-Star und heutiger TV-Experte Beni Huggel. «Ich rate allen davon ab», meint hingegen Servette-Sportchef René Weiler.

Deutlich ist die Meinung bei den Blick-Lesenden. 61 Prozent der 9852 Stimmen, die bis am Freitagmorgen in der Umfrage abgegeben wurden, sind der Meinung, dass es in der Nati auch ohne Shaqiri gehen müsste. 33 Prozent finden, dass man auf seine Qualitäten angewiesen sei, sechs Prozent haben keine Meinung.

«Nati ohne Shaq ist wie Fondue ohne Käse»

Deutlich ist auch die Haltung in der Kommentarspalte. «Wer in der Super League spielt, hat zu wenig Klasse, um international bestehen zu können. Auch Shaqiri nicht», meint etwa Blick-Leser Heinz Seiler. «Shaq ist beim FCB voll ausgelastet und so soll es auch bleiben», meint auch Heinrich Knobel.

Und doch finden sich auch Befürworter einer Shaq-Rückkehr in die Nati. «Er ist der beste Spieler der Schweiz, nach wie vor. Also, warum denn nicht?» meint etwa Julian Ballard. «Shaq ist wie ein Überraschungsei: Man weiss nie, was drinsteckt – aber meistens ist’s spektakulär, manchmal auch nur ein bisschen Schokolade», so Leser Lukas Fassbind. Und weiter: «Die Nati ohne Shaq ist wie Fondue ohne Käse – geht schon, aber irgendwie fehlt das gewisse Etwas. Also: Danke für die Show, Shaq – und falls du doch nochmal zurückkommst, bring die Wundertüte mit.»