Sieht Xherdan Shaqiri (33) eine weitere Verwarnung, fehlt der Topskorer dem FCB in der heissen Saisonphase. Besonders bitter: Zwei seiner drei Gelben Karten hat sich der Basler Captain wegen Reklamierens eingefangen.

1/6 Xherdan Shaqiri hat in dieser Saison dreimal Gelb gesehen. Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts Shaqiri droht bei weiterer Gelber Karte eine Sperre

Shaqiri holt sich gegen den FCZ keine absichtliche Verwarnung, um gegen Yverdon zu fehlen

Vier weitere FCB-Spieler sind ebenfalls vorbelastet und könnten ein Spiel verpassen

Lucas Werder Reporter Fussball

Ein FCB ohne Xherdan Shaqiri? Derzeit nur ganz schwer vorstellbar. Doch die Basler müssen sich wohl oder übel darauf vorbereiten, in dieser Saison noch einmal ohne ihren Captain anzutreten. Aktuell steht der 33-Jährige bei drei Gelben Karten. Kommt eine weitere dazu, muss er ein Spiel pausieren.

Dabei hätte der Klassiker gegen den FCZ (4:0) für Shaqiri die perfekte Gelegenheit geboten, eine solche Zitterpartie zu verhindern. Hätte sich der Liga-Topskorer in der Schlussphase eine weitere Verwarnung abgeholt, wäre er zwar für die Partie am Ostermontag gegen Yverdon gesperrt gewesen. Die im Anschluss beginnende Meisterrunde hätte er dafür unvorbelastet in Angriff nehmen können.

Zwei Motz-Verwarnungen

Doch Shaqiri verzichtet gegen den FCZ darauf, sich absichtlich eine Verwarnung einzuhandeln. Wohl vor allem deswegen, weil der Baselbieter freiwillig gar kein Spiel verpassen will. Auch nicht das vermeintlich leichteste der verbleibenden sechs Saisonspiele.

Dass der FCB-Captain auf Bewährung in die entscheidende Meisterschaftsphase geht, hat er sich allerdings selbst zuzuschreiben. Keine seiner drei Verwarnungen hat Shaqiri wegen eines Foulspiels kassiert. Seine erste Gelbe Karte holt er sich Ende Oktober gegen YB (2:3) wegen Reklamierens ab. Ende März sieht er gegen Winterthur (2:0) für eine Auseinandersetzung mit Gegenspieler Diaby eine Karte. Und vor zwei Wochen holt er sich gegen Lugano (2:0) erneut eine Verwarnung wegen Motzens ab.

Vier weitere FCB-Stars vorbelastet

Einen Shaqiri-Ausfall kann sich der FCB eigentlich nicht erlauben. Sieben Skorerpunkte steuerte er in den vergangenen fünf Spielen bei. Nur in vier Spielen in diesem Jahr blieb Shaqiri ohne Torbeteiligung – keines davon haben die Basler gewinnen können.

Doch Shaqiri ist nicht der einzige FCB-Leistungsträger, der sich in den kommenden Partien zusammenreissen muss. Auch Bénie Traoré (22) steht bei drei Gelben Karten. Bei Leon Avdullahu (21), Léo Leroy (25) und Joe Mendes (22) sind es sieben. Sieht einer davon gegen Yverdon eine weitere Verwarnung, fehlt er beim ersten Spiel der Meisterrunde.