Darum gehts YB gegen FCB: Kubi erwartet spannendes Duell der Giganten mit offensivem Fussball

Entscheiden werden die Passpräzision, die Kontrolle im Mittelfeld und Shaqiris Deckung

Kubilay Türkyilmaz Blick-Kolumnist

Also ich freue mich extrem auf diesen ersten Clash der Saison, dieses Duell der Giganten. Und ich bin sicher: Es wird ein Spektakel! Denn beide Teams sind offensiv stark, wollen nach vorne spielen. Kreieren viele Torchancen. Und beide sind defensiv anfällig. Der Nährboden für ein wildes Hin und Her!

Es gibt nur eine Möglichkeit, dass das Spiel langweilig wird: nämlich dann, wenn YB-Coach Giorgio Contini auf Vorsicht und Taktik setzt. Was er auch schon gemacht hat. Ludo Magnin hingegen lässt eigentlich immer munter nach vorne spielen. Was auch gut ist. Aber Risiken birgt. Vor allem, wenn sich ein Team noch in einer Findungsphase befindet wie der FCB. YB scheint mir da doch stabiler zu sein.

Und was wird entscheidend sein? Drei Komponenten:

Wer ist im Passing präziser? Beide setzen auf Ballbesitz, auf viele Pässe. Das birgt immer ein gewisses Risiko eines Fehlpasses in einer gefährlichen Zone. Wer beherrscht das zentrale Mittelfeld? Metinho/Leroy oder Raveloson/Fernandes? Dort wird das Spiel entschieden. (Anm.d.Red.: Fernandes droht auszufallen) Völlig überraschend geht es im dritten Punkt um Xherdan Shaqiri. … Kriegt YB ihn in den Griff? Und wie?

Drei Fragen nur. Doch wer da die Überhand hat, gewinnt.

Und ein Sieg kann schon wegweisend sein für den Rest der Saison. Der Sieger würde schon einen kleinen psychologischen Vorteil mitnehmen. Und im Fall eines YB-Siegs würde die Basler Findungsphase sich weiterziehen und Magnin weiter in einer Art Probezeit bleiben.

Mein Tipp: 2:1. Für YB. Weil, eben: solider.