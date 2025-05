1/8 Für Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz (l.) ist klar: Alain Sutter (r.) ist ein Glücksfall für GC. Foto: Andy Mueller/freshfocus

GC steht vor einem Scherbenhaufen. Alain Sutter kann das Ruder herumreissen

Verantwortliche haben nicht aus dem chinesischen Fiasko mit dem Rekordmeister gelernt

Peter Zeidler (62) wäre der perfekte Mann für GC

Kubilay Türkyilmaz Blick-Kolumnist

Das ist ja mal wieder ein Trauerspiel mit GC! Immerhin gibts nun einen Lichtstrahl am Ende des Tunnels: Alain Sutter.

Allerdings verstehe ich nicht, dass die Verantwortlichen nicht schon letzten Sommer einen wie ihn geholt haben, um GC mehr Identität zu verleihen. Zumal spätestens als Marco Schällibaum im November gehen musste und für ihn der Deutsche Tomas Oral kam, auch das letzte bisschen GC-Gen weg war. Es blieb als einziger mit einem grossen GC-Herzen Captain Amir Abrashi. Zuvor hatten die US-Besitzer ja schon Sportchef Bernt Haas und Trainer Bruno Berner entfernt. Dass dieses Gesamtpaket mit einer Führungsriege komplett ohne GC-Identität nicht gut gehen konnte, war absehbar.

Die Amerikaner haben jedenfalls nichts aus dem chinesischen Fiasko mit dem Rekordmeister gelernt.

Sutter kann das Ruder herumreissen

Der Rekordmeister tritt seit Jahren auf der Stelle. Die ganze Power, welche dieser Verein einst hatte, ist weg. Auch die vielen Leihspieler im Team helfen da kein bisschen. Kommt hinzu, dass mit den jungen Nestory Irankunda (19) von Bayern München und Noah Persson (21) von YB zwei der regelmässig Besten auch nur auf Leihbasis hier sind. GC ist vieles. Aber eines sicher nicht mehr: ein Statussymbol für den Schweizer Fussball.

Und nun steht GC vor einem Scherbenhaufen. Vielleicht sogar vor dem Abstieg.

Umso besser, dass mit Alain Sutter nun einer kommt, der das Ruder herumreissen kann. Einer, der bewiesen hat, dass er eine Mannschaft aufzubauen versteht. Einer, der für Kontinuität steht. Der seit dem Engagement von Peter Zeidler nur einen Trainer in St. Gallen kannte. Der weiss, dass die Basis für langfristigen Erfolg die bedingungslose Stärkung des Trainers ist. Als GC Schällibaum entliess, stand man vor Winterthur. Jetzt ist man punktgleich … Klammer zu.

Leer, verstört, verloren, verunsichert, hilflos

Nach der Verpflichtung von Sutter stellt sich unweigerlich die Frage nach dem Coach neu. Ich rate ihm jedenfalls zu einem Wechsel. Ich schaue bei Fussballspielen oft in die Gesichter der Protagonisten. Jene der Hoppers und von Oral wirken leer, verstört, verloren, verunsichert, hilflos. Da muss Sutter eingreifen.

Und ja, es gibt einen arbeitslosen Trainer, der wie die Faust aufs Auge zu GC passen würde und sofort helfen könnte. Ich habe schon von ihm gesprochen: Peter Zeidler (62)!

Er wäre nicht nur für die neue Saison der perfekte Mann für GC. Sondern auch sofort. Ich verstehe die Bedenken von GC, das man ihn «verbrennen» könnte, sollte es mit dem Ligaerhalt nicht klappen. Aber glaub mir: Diese Bedenken sind unberechtigt – Zeidler würde den Abstieg verhindern. Da bin ich mir zu hundert Prozent sicher!

Es braucht eine Carte Blanche!

Der Deutsche würde auch nicht den Fehler begehen, einen Abrashi draussen zu lassen. Einen Spieler, der so viel gibt, der so viel rennt, der so viel Hopper-Mentalität ausstrahlt, ist doch ein Geschenk für jeden Coach. Amir draussen zu lassen, ist in dieser Situation absurd.

Und selbst wenn sich der bereits angerichtete Schaden als zu gross herausstellt: Dem Projekt GC mit Sutter und Zeidler würde das keinen Abbruch tun. Die beiden kennen sich in- und auswendig. Jeder weiss genau, wie der andere tickt, was er braucht und was nicht. Kriegt das Duo eine Carte Blanche von den Besitzern, wird GC schneller als man denkt wieder um die Championship Group mitspielen. Und vielleicht bald auch um mehr.

