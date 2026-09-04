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Blick-Community hat gewählt
GC-Leitwolf Abrashi ist der beste Spieler der Runde

Die Blick-Community kürt Amir Abrashi zum Spieler der 6. Super-League-Runde. Der Vorsprung des GC-Captains auf Platz 2 beträgt allerdings nur gerade 10 Prozent.
Publiziert: 19:12 Uhr
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Amir Abrashi wird von der Blick-Community zum Spieler der 6. Super-League-Runde gewählt.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Platz 1: Amir Abrashi entscheidet das Blick-Voting der 6. Super-League-Runde für sich
  • Platz 2: Christian Fassnacht folgt trotz seines 100. Super-League-Tors dahinter
  • Platz 3: Winsley Boteli komplettiert das Podest nach seiner Matchwinner-Gala
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Mit 399 von 902 Stimmen (44 Prozent) entscheidet Amir Abrashi (36) das Blick-Voting für den besten Spieler der 6. Super-League-Runde für sich.

Vor dieser Saison traf der GC-Akteur elf Jahre lang nicht, nun schon zum zweiten Mal in den bisherigen Partien. Mit seinem Tor beim 2:0-Heimsieg gegen St. Gallen brachte Abrashi seine Farben in Front.

Hinter sich lässt er Christian Fassnacht (32), der beim 4:2-Sieg von YB mit seinem dritten Treffer nicht nur den Hattrick vollendete, sondern auch sein 100. Tor in der Super League erzielte. Auf Abrashi hat der YB-Akteur rund 10 Prozent Rückstand.

Platz 3 belegt Sion-Juwel Winsley Boteli (20), der die Partie gegen Basel mit seinen zwei Toren noch drehte. Die Stimmen der Basel-Fans ergattert sich Boteli nach dem 2:1-Auswärtssieg und seinen Sticheleien beim Jubel wohl eher nicht.

Das Voting wurde von Blick am Freitagmittag (12.30 Uhr) lanciert und am Freitagabend (18.45 Uhr) ausgewertet.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
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Servette FC
Servette FC
FC Basel
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        FC Sion
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        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
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        Servette FC
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