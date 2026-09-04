Die Blick-Community kürt Amir Abrashi zum Spieler der 6. Super-League-Runde. Der Vorsprung des GC-Captains auf Platz 2 beträgt allerdings nur gerade 10 Prozent.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Platz 1: Amir Abrashi entscheidet das Blick-Voting der 6. Super-League-Runde für sich

Platz 2: Christian Fassnacht folgt trotz seines 100. Super-League-Tors dahinter

Platz 3: Winsley Boteli komplettiert das Podest nach seiner Matchwinner-Gala

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Mit 399 von 902 Stimmen (44 Prozent) entscheidet Amir Abrashi (36) das Blick-Voting für den besten Spieler der 6. Super-League-Runde für sich.

Vor dieser Saison traf der GC-Akteur elf Jahre lang nicht, nun schon zum zweiten Mal in den bisherigen Partien. Mit seinem Tor beim 2:0-Heimsieg gegen St. Gallen brachte Abrashi seine Farben in Front.

Hinter sich lässt er Christian Fassnacht (32), der beim 4:2-Sieg von YB mit seinem dritten Treffer nicht nur den Hattrick vollendete, sondern auch sein 100. Tor in der Super League erzielte. Auf Abrashi hat der YB-Akteur rund 10 Prozent Rückstand.

Platz 3 belegt Sion-Juwel Winsley Boteli (20), der die Partie gegen Basel mit seinen zwei Toren noch drehte. Die Stimmen der Basel-Fans ergattert sich Boteli nach dem 2:1-Auswärtssieg und seinen Sticheleien beim Jubel wohl eher nicht.

Das Voting wurde von Blick am Freitagmittag (12.30 Uhr) lanciert und am Freitagabend (18.45 Uhr) ausgewertet.