Darum gehts
- Platz 1: Amir Abrashi entscheidet das Blick-Voting der 6. Super-League-Runde für sich
- Platz 2: Christian Fassnacht folgt trotz seines 100. Super-League-Tors dahinter
- Platz 3: Winsley Boteli komplettiert das Podest nach seiner Matchwinner-Gala
Mit 399 von 902 Stimmen (44 Prozent) entscheidet Amir Abrashi (36) das Blick-Voting für den besten Spieler der 6. Super-League-Runde für sich.
Vor dieser Saison traf der GC-Akteur elf Jahre lang nicht, nun schon zum zweiten Mal in den bisherigen Partien. Mit seinem Tor beim 2:0-Heimsieg gegen St. Gallen brachte Abrashi seine Farben in Front.
Hinter sich lässt er Christian Fassnacht (32), der beim 4:2-Sieg von YB mit seinem dritten Treffer nicht nur den Hattrick vollendete, sondern auch sein 100. Tor in der Super League erzielte. Auf Abrashi hat der YB-Akteur rund 10 Prozent Rückstand.
Platz 3 belegt Sion-Juwel Winsley Boteli (20), der die Partie gegen Basel mit seinen zwei Toren noch drehte. Die Stimmen der Basel-Fans ergattert sich Boteli nach dem 2:1-Auswärtssieg und seinen Sticheleien beim Jubel wohl eher nicht.
Das Voting wurde von Blick am Freitagmittag (12.30 Uhr) lanciert und am Freitagabend (18.45 Uhr) ausgewertet.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
5
11
15
2
BSC Young Boys
6
12
14
3
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
6
-3
8
6
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
6
-3
3