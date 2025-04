FCZ-Präsident Ancillo Canepa schlägt Alarm: In Zürich häufen sich illegale Graffitis von FCZ-Anhängern – zuletzt an der historischen Mauer des Lindenhofs. In einer Videobotschaft verurteilt er die Sachbeschädigungen scharf und appelliert an die Fans: «Bitte hört auf!»

FCZ-Präsident Canepa kritisiert illegale Graffitis von Fans in Zürich

Graffitis beschädigen Stadtbild und Klubansehen, Canepa appelliert an Fans

Neben den sportlichen Herausforderungen muss sich FCZ-Präsident Ancillo Canepa (71) derzeit intensiv mit einem ganz anderen Problem herumschlagen: illegal gesprayte Graffitis. In den letzten Wochen häufen sich Vorfälle, bei denen Anhänger des FC Zürich ihre «Kunstwerke» an Hausfassaden, Mauern und öffentlichen Plätzen hinterlassen. Was als Ausdruck der Fankultur gedacht ist, sorgt zunehmend für Ärger – nicht nur bei den betroffenen Hauseigentümern, sondern auch beim FC Zürich.

Der jüngste und wohl gravierendste Fall ereignete sich an der historischen Mauer des Lindenhofs, einem der Wahrzeichen Zürichs.

Hier tauchten grossflächige FCZ-Schriftzüge auf, die nicht nur als Sachbeschädigung gelten, sondern auch das Stadtbild negativ beeinflussen. Für viele Zürcher ist das Mass nun voll – und auch der Klub sieht sich gezwungen, ein klares Zeichen zu setzen.

Canepa spricht Klartext

In einer Videobotschaft auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FC Zürich meldet sich Canepa nun persönlich zu Wort. «Ich habe in letzter Zeit zahlreiche Beschwerden von Hausbesitzern erhalten, die plötzlich Graffitis mit FCZ-Schriftzügen auf ihren Mauern vorfanden. Das sorgt für grossen Unmut.»

Besonders brisant: Die Kosten für die Reinigung werden von keiner Versicherung übernommen. «Diese Sachbeschädigungen sind illegal, und viele Betroffene schicken die Rechnungen direkt an uns.»

Für Canepa steht fest: «Solche Aktionen schaden nicht nur dem Stadtbild, sondern auch dem Ansehen unseres Klubs und unserer Fans.» Der Präsident appelliert eindringlich an die Anhänger, diese Form der Unterstützung zu unterlassen: «Versetzt euch in die Lage der Betroffenen – wie würdet ihr reagieren? Meine Bitte: hört auf.»

Gegen Ende seiner Botschaft verweist Canepa darauf, dass es in Zürich legale Flächen für Graffitikunst gibt und bedankt sich bei allen Fans, die sich in Zukunft an diese Vorgaben halten.