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Bis 2030
FC St. Gallen bindet Nachwuchstalent

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Publiziert: 16:07 Uhr
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Aktualisiert: 16:09 Uhr
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Nino Weibel unterschreibt bei St. Gallen bis 2030.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der FC St. Gallen zieht Nino Weibel (19) aus dem eigenen Nachwuchs hoch. Die Espen statten den Mittelfeldspieler mit einem Vertrag bis 2030 aus. Weibel debütierte im Dezember gegen Sion in der Super League, kam seither zu zehn weiteren Einsätzen und stand im Cup-Halbfinal gegen Yverdon zum ersten Mal in der Startelf. Im März kam der Mittelfeldspieler ausserdem zu seinem Nationalmannschaftsdebüt der U19.

St.-Gallen-Sportchef Roger Stilz ist überzeugt von Weibel: «Nino hat sich in den vergangenen Monaten mit starken Trainingsleistungen und seinen gelungenen Einsätzen in den Fokus gespielt. Er ist ausdauernd, griffig in den Zweikämpfen, spielintelligent und mannschaftsdienlich. Wir freuen uns, ihn in seiner weiteren Entwicklung begleiten und fördern zu können.»

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