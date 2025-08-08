Tarik Seferovic (l.) und Nino Weibel haben beim FC St. Gallen jeweils bis 2028 unterschrieben. Foto: FC St. Gallen

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Zwei Tage, nachdem bekannt wurde, dass Jason Parente (19) den FC St. Gallen in Richtung der U21-Mannschaft Luganos verlassen hat, verkünden die Espen die Vertragsunterzeichnungen zweier Nachwuchstalente: Tarik Seferovic und Nino Weibel, beide 18-jährig, haben bis 2028 unterschrieben.

Seferovic stand beim Super-League-Spiel in Genf am vergangenen Samstag erstmals im Kader der FCSG-Profimannschaft. Allerdings kam der Aussenverteidiger, der schon die Vorbereitung auf die nun laufende Saison mit der ersten Equipe absolvierte, beim 4:1-Sieg der St. Galler gegen Servette nicht zum Einsatz.

Auch Weibel hat schon Ostschweizer Profi-Team-Luft schnuppern dürfen. Diesen Sommer und den letzten Winter war der Mittelfeldspieler in den Vorbereitungen dabei.

«Tarik und Nino gehören schon länger zu unserem FCO-Talentepool. Beide haben in den vergangenen Monaten Entwicklungsschritte gemacht. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass wir dies nun auch vertraglich dokumentieren», lobt Sportchef Roger Stilz.