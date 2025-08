St. Gallen enttäuscht über Abgang von 19-Jährigem

Jason Parente (M.) spielt neu für die U21 des FC Lugano. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Vor mehr als einem Jahr erlebte Jason Parente im Dress des FC St. Gallen seine Super-League-Feuertaufe. Bei der 0:1-Niederlage in Basel am 11. Februar 2024 wurde er vom damaligen Espen-Coach Peter Zeidler in der 85. Minute eingewechselt. Ein weiterer Einsatz im Schweizer Fussballoberhaus ist seither nicht dazugekommen.

Der heute 19-jährige Parente hat sich nun für einen Wechsel entschieden – weg von den St. Galler Junioren zu Luganos U21-Mannschaft. «Jason Parente hat sich gegen den vom FC St. Gallen 1879 aufgezeigten Weg entschieden und das Angebot zur frühzeitigen Vertragsverlängerung abgelehnt», richtet der Klub enttäuscht aus. Mit dem Schweizer Mittelfeldakteur verliert der FCSG einen Spieler, der sämtliche Nachwuchsstufen der Ostschweizer durchlaufen hat.

Parente war vergangene Saison an Challenge-Ligist Wil ausgeliehen. Dabei gelang ihm in neun Einsätzen ein Tor.