Bereits mit Tsawa verlängert
FCZ bindet nächsten Youngster langfristig

Miguel Reichmuth hat frühzeitig einen neuen Vertrag beim FC Zürich unterschrieben. Das Mittelfeld-Eigengewächs bindet sich bis 2030 an den Klub.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Hat seinen Vertrag beim FC Zürich bis 2030 verlängert: Miguel Reichmuth.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts

  • Miguel Reichmuth verlängert FCZ-Vertrag bis 2030
  • Reichmuth durchlief seit seinem 13. Lebensjahr die FCZ-Junioren
  • Der 21-Jährige absolvierte bisher 16 Einsätze in der 1. Mannschaft
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Nach der Vertragsverlängerung mit Cheveyo Tsawa am Donnerstag gibt der FC Zürich die nächste Vollzugsmeldung bekannt: Auch Eigengewächs Miguel Reichmuth (21) verlängert seinen Vertrag frühzeitig. Statt bis 2028 läuft das neue Arbeitspapier nun bis 2030.

Reichmuth, der seit seinem 13. Lebensjahr die Juniorenstufen beim FCZ durchlief, kommt bislang auf 16 Einsätze in der 1. Mannschaft der Zürcher. Nachdem er zum Saisonstart in der Startelf gestanden hat, wurde er zuletzt von einer Fussverletzung ausser Gefecht gesetzt.

