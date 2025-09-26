Miguel Reichmuth hat frühzeitig einen neuen Vertrag beim FC Zürich unterschrieben. Das Mittelfeld-Eigengewächs bindet sich bis 2030 an den Klub.

Hat seinen Vertrag beim FC Zürich bis 2030 verlängert: Miguel Reichmuth. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Miguel Reichmuth verlängert FCZ-Vertrag bis 2030

Reichmuth durchlief seit seinem 13. Lebensjahr die FCZ-Junioren

Der 21-Jährige absolvierte bisher 16 Einsätze in der 1. Mannschaft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nach der Vertragsverlängerung mit Cheveyo Tsawa am Donnerstag gibt der FC Zürich die nächste Vollzugsmeldung bekannt: Auch Eigengewächs Miguel Reichmuth (21) verlängert seinen Vertrag frühzeitig. Statt bis 2028 läuft das neue Arbeitspapier nun bis 2030.

Reichmuth, der seit seinem 13. Lebensjahr die Juniorenstufen beim FCZ durchlief, kommt bislang auf 16 Einsätze in der 1. Mannschaft der Zürcher. Nachdem er zum Saisonstart in der Startelf gestanden hat, wurde er zuletzt von einer Fussverletzung ausser Gefecht gesetzt.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.