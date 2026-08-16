In der Pause des Testspiel-Krachers zwischen dem FC Basel und dem FC Barcelona lüftet David Degen ein Geheimnis. 2019 wollte der FCB-Boss Hansi Flick ans Rheinknie locken.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Festtag in Basel! Am Tag nach dem erfolgreichen Cup-Auftritt und der Pflicht bei Courtételle (6:1) steht im rappelvollen St.-Jakob-Park die Kür an: Der grosse FC Barcelona ist als Testgegner zu Gast.

Dass der Basel-Trip der Katalanen nach kurzfristiger Absage eines Testspiels in Marokko überhaupt zustande kommt, liegt an den der schnellen Reaktion der FCB-Bosse – und an Hansi Flick (61). Der Barça-Coach legte ein gutes Wort für die Basler ein. Flick und FCB-Präsident David Degen (43) kennen sich schon länger – fast hätten sie einst zusammengearbeitet. «Ich hätte ihn damals zum FCB geholt, wenn er nicht Bayern-Trainer geworden wäre», erzählt Degen im Pauseninterview bei «Blue». «Das ist ein Geheimnis, das kann ich jetzt verraten.»

Flick übernahm im November 2019 nach dem Abgang von Niko Kovac die Bayern und holte danach mit den Münchnern das Sextuple. Degen war damals Mitbesitzer und Verwaltungsrat beim FCB. Trainer beim FC Basel in dieser Zeit? Marcel Koller.

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