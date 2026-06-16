Im April brannte es im Joggeli, jetzt gibt der FC Basel ein Update: Die Heim-Garderobe erlitt Totalschaden und wird saniert. Der FCB nutzt vorübergehend den Gästebereich, während Container als Trainerbüros dienen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand im Joggeli im April verursachte Totalschaden im Heimbereich

FC Basel nutzt provisorische Garderoben, saniert Kabinentrakt komplett bis Jahresende

Erstes Heimspiel am 18. Juli 2026 gegen Juventus FC geplant

Andri Bäggli Redaktor Sport

Nachdem es im April im Joggeli gebrannt hatte, gab es massive Auswirkungen auf die Abläufe bei den Basler Heimspielen. So mussten sowohl der FCB als auch die Auswärtsmannschaft jeweils auf Lösungen ausserhalb des Stadions zurückgreifen.

Nun gibt der FC Basel ein Update zur Lage. Der Klub steht weiter vor grossen Herausforderungen.

Noch seien nicht alle Schäden behoben worden, heisst es in einer Medienmitteilung. «Der FC Basel arbeitet weiterhin mit Hochdruck daran, die Auswirkungen des Brandereignisses im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks zu bewältigen und gleichzeitig den Trainings- und Spielbetrieb sicherzustellen. In den vergangenen Wochen konnten in verschiedenen Bereichen wichtige Fortschritte erzielt werden», so der FCB.

Totalschaden der Garderobe

Der Heimbereich erlitt einen Totalschaden und müsse bis auf die Grundmauern zurückgebaut werden: «Der Trakt wird aktuell komplett saniert und teilweise umgebaut – die Wiederinbetriebnahme erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres.»

Vorerst zügelt die erste Mannschaft in die Gästegarderobe. Zum Trainingsauftakt am Montag wurden deshalb sämtliche Bereiche umfunktioniert. «Sämtliche vom Russschaden betroffenen Räume konnten durch mehrere, teilweise explizit auf Brandsanierung spezialisierte, Firmen gereinigt und wieder nutzbar gemacht werden.»

Der Fitnessbereich sei wieder vollständig in Betrieb. Der ehemalige Aufwärmbereich wurde kurzerhand zum neuen Medical- und Physioraum und auch die Wäscherei stehe dem Klub wieder vollumfänglich zur Verfügung.

Positive Nachrichten für den Spielbetrieb

Das alleine reicht aber nicht an Platz: «Zur Schaffung zusätzlicher Infrastruktur werden im Bereich der Busankunft provisorische Containeranlagen eingerichtet, welche vorübergehend als Trainerbüros genutzt werden.»

Wie die Basler schreiben, gibt es aber auch positive Nachrichten, was den Spielbetrieb angeht: «Für die erste Partie der neuen Saison im St. Jakob-Park – das Testspiel gegen den Juventus FC am 18. Juli 2026 – werden beide Mannschaften gleichzeitig die Katakomben im Trakt B nutzen können. Während der Juventus FC den Gästebereich beziehen kann, wird der FC Basel eine provisorische Garderobenlösung inklusive Duschen im ehemaligen Videoraum nutzen.»

Das werde auch für die ersten Heimspiele in der Super League so gehandhabt, mit einer wichtigen Änderung: «Diese Übergangslösung wird auch für die ersten Heimspiele der regulären Saison Bestand haben – jedoch im umgekehrten Setting: Der FCB wird bei seinen Heimspielen zu Beginn den ehemaligen Gasttrakt nutzen.»

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