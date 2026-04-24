Weiterhin ist unklar, wo GC das Barrage-Heimspiel austragen wird. Nun gibts auch aus dem Aargau schlechte Neuigkeiten für die Hoppers.

Es wird immer brenzliger für die Hoppers. Wo sollen sie ihr Barrage-Heimspiel austragen? Der Letzigrund ist besetzt. Lugano hat keine Lust auf die GC-Fans. Und nun gibt auch Aarau den Hoppers einen Korb. Plan war, das Heimrecht abzutauschen. Dann hätte das Hinspiel der Barrage am 20. Mai stattfinden können – im Letzigrund. Noch vor dem Metallica-Chaos.

Doch aus dem Rüebliland heisst es nun: «Im Austausch mit der Swiss Football League sowie dem Grasshopper Club Zürich wurde ein möglicher Abtausch des Heimrechts für die Barrage geprüft. Konkret stand zur Diskussion, das Hinspiel am 20. Mai 2026 in Zürich und das Rückspiel am 23. Mai 2026 im Stadion Brügglifeld auszutragen. Der FC Aarau hat dieses Szenario mit den zuständigen Behörden geprüft. Dabei wurde dem Club mitgeteilt, dass für ein allfälliges entscheidendes Rückspiel in Aarau keine Bewilligung seitens der kantonalen Behörden erteilt würde.»

Damit bleibt weiterhin offen, wie und wo GC das sogenannte Heimspiel in der Barrage spielen wird. Es soll am 23. Mai stattfinden. Dann ist der Letzigrund mit Aufbauarbeiten für das Metallica-Konzert vom 27. Mai belegt.

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