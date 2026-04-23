Die Ausschreitungen von GC-Fans in Lausanne bringen den Klub in grosse Schwierigkeiten. Blick hat erfahren, dass die Kantonspolizei Tessin deswegen der Stadt Lugano untersagt, den Zürchern das Cornaredo-Stadion für das Barrage-«Heimspiel» zu vermieten. GC und das Sportamt von Lugano hatten bereits einen Vertrag unterschrieben. Allerdings unter Vorbehalt, dass die Bewilligungsbehörden das Spiel bewilligen. Jetzt zieht die Polizei also den Stecker.
Damit ist völlig offen, wie und wo GC das sogenannte Heimspiel in der Barrage spielen wird. Es ist auf den 23. Mai terminiert. Dann ist der Letzigrund allerdings mit Aufbauarbeiten für das Metallica-Konzert vom 27. Mai belegt. Möglich wäre, das Heimrecht abzutauschen. Das Hinspiel der Barrage soll am 20. Mai stattfinden. Dann wäre der Letzi noch frei. Allerdings müssten dazu der Gegner, die Liga und nicht zuletzt die Sicherheitsbehörden ihre Zusage geben.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19