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GC-Chaoten attackieren den eigenen Teambus
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Eskalation nach Cup-Blamage:GC-Chaoten attackieren den eigenen Teambus

Nach Vorfällen in Lausanne
Tessiner Polizei verbietet GC-Barrage-Spiel in Lugano

Nach den Vorfällen in Lausanne im Cup-Halbfinal verbietet die Tessiner Polizei das mögliche Barrage-Spiel von GC. Die Hoppers hatten eigentlich bereits eine Einigung mit Lugano erzielt, jetzt grätscht die Polizei dazwischen.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Im Cup-Halbfinal zwischen Stade-Lausanne-Ouchy und GC kam es zu unschönen Szenen.
Foto: keystone-sda.ch
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Florian RazReporter Fussball

Die Ausschreitungen von GC-Fans in Lausanne bringen den Klub in grosse Schwierigkeiten. Blick hat erfahren, dass die Kantonspolizei Tessin deswegen der Stadt Lugano untersagt, den Zürchern das Cornaredo-Stadion für das Barrage-«Heimspiel» zu vermieten. GC und das Sportamt von Lugano hatten bereits einen Vertrag unterschrieben. Allerdings unter Vorbehalt, dass die Bewilligungsbehörden das Spiel bewilligen. Jetzt zieht die Polizei also den Stecker.

Damit ist völlig offen, wie und wo GC das sogenannte Heimspiel in der Barrage spielen wird. Es ist auf den 23. Mai terminiert. Dann ist der Letzigrund allerdings mit Aufbauarbeiten für das Metallica-Konzert vom 27. Mai belegt. Möglich wäre, das Heimrecht abzutauschen. Das Hinspiel der Barrage soll am 20. Mai stattfinden. Dann wäre der Letzi noch frei. Allerdings müssten dazu der Gegner, die Liga und nicht zuletzt die Sicherheitsbehörden ihre Zusage geben.

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
33
38
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
33
6
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC Lausanne-Sport
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FC Lugano
FC Lugano
Grasshopper Club Zürich
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