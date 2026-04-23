Nach den Vorfällen in Lausanne im Cup-Halbfinal verbietet die Tessiner Polizei das mögliche Barrage-Spiel von GC. Die Hoppers hatten eigentlich bereits eine Einigung mit Lugano erzielt, jetzt grätscht die Polizei dazwischen.

Florian Raz Reporter Fussball

Die Ausschreitungen von GC-Fans in Lausanne bringen den Klub in grosse Schwierigkeiten. Blick hat erfahren, dass die Kantonspolizei Tessin deswegen der Stadt Lugano untersagt, den Zürchern das Cornaredo-Stadion für das Barrage-«Heimspiel» zu vermieten. GC und das Sportamt von Lugano hatten bereits einen Vertrag unterschrieben. Allerdings unter Vorbehalt, dass die Bewilligungsbehörden das Spiel bewilligen. Jetzt zieht die Polizei also den Stecker.

Damit ist völlig offen, wie und wo GC das sogenannte Heimspiel in der Barrage spielen wird. Es ist auf den 23. Mai terminiert. Dann ist der Letzigrund allerdings mit Aufbauarbeiten für das Metallica-Konzert vom 27. Mai belegt. Möglich wäre, das Heimrecht abzutauschen. Das Hinspiel der Barrage soll am 20. Mai stattfinden. Dann wäre der Letzi noch frei. Allerdings müssten dazu der Gegner, die Liga und nicht zuletzt die Sicherheitsbehörden ihre Zusage geben.