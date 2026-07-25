Es gilt ernst für Trainer Gerardo Seoane und YB. Zum Saisonauftakt gibts gleich den ersten Gradmesser gegen Sion. Hält die neu formierte Defensive stand? Alles andere als ein Sieg wäre bereits ein Dämpfer – hier gibts das YB-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB startet am Sonntag gegen Sion in die neue Saison in Bern

Jaouen Hadjam verpasst nach WM-Einsatz wegen Trainingsrückstand das Spiel

Sion spielte am 23. Juli 2026 1:1 gegen Bate Borisov in Weissrussland

Florian Raz Reporter Fussball

Die News der Woche

Ist es noch News – oder einfach Business as usual? Jaouen Hadjam soll mal wieder auf dem Absprung sein. Diesmal soll der Serie-A-Klub Genua interessiert sein. YB-Boss Christoph Spycher sagt: «Er hat sicher den Markt, um einen nächsten Schritt zu machen.» Derzeit ist Hadjam aber noch in Bern. Den Saisonstart gegen Sion wird er verpassen, weil er nach seinem WM-Abenteuer mit Algerien noch Trainingsrückstand hat.

Die grosse Frage

Können die Berner endlich die Lücken in der Abwehr stopfen? Die Ausgangslage ist zumindest für das Startspiel nicht ganz einfach. Stammgoalie Marvin Keller hat nach der Weltmeisterschaft noch Ferien und wird durch Sommerzugang Joël Mall ersetzt. Hinten rechts wird wohl Lewin Blum verteidigen, dessen Zeit in Bern aber eigentlich abläuft.

Gesagt ist gesagt

«Wenn er spielt, spiele ich nicht. Wenn ich spiele, spielt er nicht.» Loris Benito über die Ausgangslage in der Berner Innenverteidigung. Mit «er» ist natürlich Cédric Zesiger gemeint, der neue Hoffnungsträger in der Berner Abwehr. Für Benito bedeutet die Ausgangslage: Er dürfte häufig nur auf der Ersatzbank Platz nehmen. Auch zum Saisonstart gegen Sion.

Die Blick-Prognose

YB braucht unbedingt einen guten Start in die Saison. Trainer Gerardo Seoane ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft endlich begriffen hat, dass die Abwehrarbeit vorne beginnt. Alles andere als ein Heimsieg gegen Sion wäre bereits ein erster Dämpfer. Wobei die Sittener ein echter Gradmesser dafür sein werden, wie gefestigt die Young Boys bereits sind.

Mögliche Aufstellung

Mall; Blum, Wüthrich, Zesiger, Bukinac; Fernandes, Pech; Virginius, Sanches, Monteiro; Essende.

Wer fehlt?

Keller, Fassnacht (Ferien), Janko, Andrews (verletzt), Hadjam, Gigovic, Schmidt (alle Trainingsrückstand), Tsimba (gesperrt). Virginius mit Bänderverletzung fraglich.

Der Schiedsrichter

Der Schiedsrichter für die Partie wurde bislang von der SFL noch nicht angesetzt.

Der Gegner

Der FC Sion hat am Donnerstag bereits in der Conference-League-Quali gespielt. Auswärts gab es gegen Bate Borisov ein 1:1 unentschieden. Die Antworten auf die Frage, wie sich die Sittener von den Reisestrapazen erholen wollen, gibts hier im Inside der Walliser.

1 Runde

Sa., Servette – Basel, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Lugano – Vaduz, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr