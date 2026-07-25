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Ausgangslage nicht einfach
Bei YB beschäftigt vor allem eine grosse Frage

Es gilt ernst für Trainer Gerardo Seoane und YB. Zum Saisonauftakt gibts gleich den ersten Gradmesser gegen Sion. Hält die neu formierte Defensive stand? Alles andere als ein Sieg wäre bereits ein Dämpfer – hier gibts das YB-Inside.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Cédric Zesiger soll die YB-Defensive stabilisieren.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • YB startet am Sonntag gegen Sion in die neue Saison in Bern
  • Jaouen Hadjam verpasst nach WM-Einsatz wegen Trainingsrückstand das Spiel
  • Sion spielte am 23. Juli 2026 1:1 gegen Bate Borisov in Weissrussland
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Florian RazReporter Fussball

Die News der Woche

Ist es noch News – oder einfach Business as usual? Jaouen Hadjam soll mal wieder auf dem Absprung sein. Diesmal soll der Serie-A-Klub Genua interessiert sein. YB-Boss Christoph Spycher sagt: «Er hat sicher den Markt, um einen nächsten Schritt zu machen.» Derzeit ist Hadjam aber noch in Bern. Den Saisonstart gegen Sion wird er verpassen, weil er nach seinem WM-Abenteuer mit Algerien noch Trainingsrückstand hat.

Die grosse Frage

Können die Berner endlich die Lücken in der Abwehr stopfen? Die Ausgangslage ist zumindest für das Startspiel nicht ganz einfach. Stammgoalie Marvin Keller hat nach der Weltmeisterschaft noch Ferien und wird durch Sommerzugang Joël Mall ersetzt. Hinten rechts wird wohl Lewin Blum verteidigen, dessen Zeit in Bern aber eigentlich abläuft.

Gesagt ist gesagt

«Wenn er spielt, spiele ich nicht. Wenn ich spiele, spielt er nicht.» Loris Benito über die Ausgangslage in der Berner Innenverteidigung. Mit «er» ist natürlich Cédric Zesiger gemeint, der neue Hoffnungsträger in der Berner Abwehr. Für Benito bedeutet die Ausgangslage: Er dürfte häufig nur auf der Ersatzbank Platz nehmen. Auch zum Saisonstart gegen Sion.

Die Blick-Prognose

YB braucht unbedingt einen guten Start in die Saison. Trainer Gerardo Seoane ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft endlich begriffen hat, dass die Abwehrarbeit vorne beginnt. Alles andere als ein Heimsieg gegen Sion wäre bereits ein erster Dämpfer. Wobei die Sittener ein echter Gradmesser dafür sein werden, wie gefestigt die Young Boys bereits sind.

Mögliche Aufstellung

Mall; Blum, Wüthrich, Zesiger, Bukinac; Fernandes, Pech; Virginius, Sanches, Monteiro; Essende.

Wer fehlt?

Keller, Fassnacht (Ferien), Janko, Andrews (verletzt), Hadjam, Gigovic, Schmidt (alle Trainingsrückstand), Tsimba (gesperrt). Virginius mit Bänderverletzung fraglich.

Der Schiedsrichter

Der Schiedsrichter für die Partie wurde bislang von der SFL noch nicht angesetzt.

Der Gegner

Der FC Sion hat am Donnerstag bereits in der Conference-League-Quali gespielt. Auswärts gab es gegen Bate Borisov ein 1:1 unentschieden. Die Antworten auf die Frage, wie sich die Sittener von den Reisestrapazen erholen wollen, gibts hier im Inside der Walliser.

1

Runde

Sa., Servette – Basel, 18 Uhr
Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr
Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr
So., YB – Sion, 14 Uhr
So., Lugano – Vaduz, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
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BSC Young Boys
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