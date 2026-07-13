Bei GC ist ein neuer Torhüter im Anflug. Marvin Hübel soll vom FC Aarau kommen.

GC soll sich mit neuem Goalie einig sein

GC soll sich mit neuem Goalie einig sein

Carlo Steiner Redaktor Sport

Marvin Hübel (23) wechselt laut Informationen der «Aargauer Zeitung» vom FC Aarau zu den Grasshoppers. In der Barrage verpasste der Goalie den Aufstieg mit dem FCA gegen GC noch knapp, nun erfolgt der sportliche Aufstieg mit einem Wechsel zum Gegner, der sich im Mai in extremis den Klassenerhalt gesichert hat. Mit Nicolas Glaus (24) hat GC in diesem Sommer den Ersatzgoalie verloren. Stand jetzt würde sich Hübel mit Justin Hammel (25) um den Stammplatz im Tor duellieren.

Hübel durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Aargauer und lief abgesehen von einer dreijährigen Leihe zum FC Baden im Alter von 17 bis 20 Jahren stets für seinen Stammverein auf. Insgesamt kommt er auf 112 Spiele für den Brügglifeld-Klub.

Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, hat der FCA Luka Velickovic (21) als Ersatz ins Visier genommen. Der serbische U19-Nationalspieler spielt aktuell für die U23 von Benfica Lissabon.

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