Mit dem heutigen Rückrundenstart wird in der Super League die zweite Saisonhälfte eröffnet, die auch dieses Jahr wieder im schottischen Modus gespielt wird. Blick erklärt den Modus mit Championship und Relegation Group.

Darum gehts Die Super League wird in zwei Phasen entschieden

Die Liga wird nach 33 Runden in zwei Gruppen geteilt

Die laufende Saison ist die bereits dritte, in der der schottische Modus zur Anwendung kommt. Mittlerweile dürfte bekannt sein, dass sich die Liga in zwei Phasen entscheidet. Was das konkret bedeutet, erklärt dir Blick hier.

Warum überhaupt der schottische Modus?

Die Super-League-Klubs haben sich im Mai 2022 für eine Aufstockung der Liga ausgesprochen. Zudem wollten sie eine Modusanpassung, um die Liga spannender und attraktiver zu gestalten. Zunächst waren sie für einen Playoff-Modus (im Video unten). Im letzten Moment schwenkten sie um und entschieden sich für das Schotten-Modell. Für all das gibt es finanzielle Gründe. Durch die Modusanpassung hoffen die Klubs, dass Abstiegssorgen seltener werden.

Was ändert sich konkret?

Die Meisterschaft, die am 25. Juli losging, wird in zwei Phasen entschieden. In der ersten trägt jeder Klub 33 Spiele aus. Nach Abschluss dieser Phase – am 12. April 2026 – werden die zwölf Mannschaften in eine sogenannte «Championship Group» (Plätze 1-6) und eine «Relegation Group» (Plätze 7-12) aufgeteilt.

Was geschieht in der zweiten Phase?

So viel vorab: Alle Teams nehmen die Punkte aus den ersten 33 Runden mit. In beiden Gruppen tritt jeder Klub gegen alle Gruppengegner an, womit weitere fünf Spiele hinzukommen. Die Klubs der «Championship Group» spielen um den Meistertitel und um die Europacup-Plätze. Die Klubs der «Relegation Group» spielen gegen den Abstieg, wobei der Letztplatzierte direkt absteigt und der Zweitletzte wie bis anhin eine Barrage (zwei Spiele) gegen den Zweitplatzierten der Challenge League bestreitet.

Wann ist Saisonende?

Die letzte Runde in der Relegation Group (Ränge 7-12) findet am Samstag, 16. Mai 2026, statt. In der Championship Group (Ränge 1-6) ist die 38. Runde für Sonntag, 17. Mai 2026, angesetzt.

Wie viele Runden und Spiele gibt es total?

Insgesamt gibts in der Super League 38 Spieltage. Bedeutet, dass es über die ganze Meisterschaft hinweg 228 Partien zu sehen gibt. Zwei weitere kommen durch die Barrage hinzu.

Wie lange dauerte die Winterpause?

Hatten die zwölf Super Ligisten letztes Jahr über Weihnachten/Neujahr fünf Wochen Verschnaufpause, waren es in dieser Saison nur vier. Das letzte Ligaspiel in 2025 fand am 21.12. statt, Sion, Winterthur sowie Servette und Lausanne eröffnen die zweite Hälfte am 14.1.2026.

Was sind die Besonderheiten an diesem Modus?

Weil die Liga nach 33 Runden in zwei Gruppen geteilt wird, kann es sein, dass nach 38 Spielen der Siebtplatzierte mehr Punkte auf dem Konto hat als der Sechstplatzierte. Das ändert allerdings nichts an der Schlussrangierung. So beendete etwa der FCZ im letzten Mai die Saison mit 53 Punkten auf Rang 7 (Relegation Group), blieb aber hinter dem FC Luzern auf Rang 6 (Championship Group) mit 52 Punkten.

Die Klubs haben eine unterschiedliche Anzahl Heimspiele. Es ist gut möglich, dass man gegen gewisse Teams nur ein Heimspiel pro Saison austrägt (bei vier Duellen). Das kann finanzielle Auswirkungen haben. Es ist ein Unterschied, ob man zweimal zu Hause gegen Lausanne oder Lugano spielt und nur einmal gegen den FCZ oder FCB, die bekanntlich viel mehr Fans an ihre Auswärtsspiele mitbringen. Laut der Liga soll sich die Anzahl Heimspiele über mehrere Saisons jedoch ausgleichen.

