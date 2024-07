Die Schweizer Vertreter Zürich und St. Gallen steigen in der 2. Quali-Runde der Conference League ins Geschehen ein. Jetzt kennen die Super-League-Klubs ihre Gegner.

Matteo Bonomo Redaktor Blick Sport

Der FC Zürich trifft bei seinem ersten Einsatz in der Qualifikation für die Conference League auf den irischen Klub Shelbourne. Der Vierte der irischen Meisterschaft setzte sich in der 1. Runde gegen den St. Joseph's FC aus Gibraltar mit dem Gesamtskore von 3:2 durch.

Das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag (19 Uhr) im Letzigrund statt. Eine Woche später muss der FCZ im mit 3’655 Plätzen bestückten Tolka Park in der irischen Hauptstadt Dublin ran.

St. Gallen trifft auf FCB-Schreck

Auch der Gegner des FC St. Gallen ist mittlerweile bekannt. Die Ostschweizer treffen auf den FC Tobol Kostanay. Der Name dürfte bei Anhängern des FC Basel böse Erinnerungen wecken. Vor einem Jahr scheiterte der FCB an gleicher Stelle am kasachischen Team. Das Hinspiel verloren die Basler. Thierno Barry verschuldete damals gleich zwei Elfmeter und flog vom Platz.

Tobol Kostanay verlor die 1. Qualifikationsrunde der Europa League gegen MFK Ruzomberok aus der Slowakei im Gesamtskore mit 3:5 und trifft nun auf die St. Galler. Auch in diesem Duell hat der Super-League-Klub zuerst das Heimrecht. Das Hinspiel steigt kommenden Donnerstag (20 Uhr) im Kybunpark. Die Woche darauf gehts für den FCSG in den Norden Kasachstans. Auch davon können die Basler ein Lied singen – die Anreise verkam für die Bebbi damals zum Horror-Trip. Bleibt zu hoffen, dass die St. Galler eine bessere Erfahrung machen.