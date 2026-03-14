Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

David Douline (32) hat seinen Vertrag bis Juni 2028 verlängert, mit einer Option für ein weiteres Jahr. Der kampfstarke Mittelfeldspieler, der 2021 von Rodez (Ligue 2) zu Servette kam, fühlt sich in Genf wohl, wo er die Marke von 100 Spielen deutlich überschritten hat – etwas, das ihm zuvor in seiner Karriere noch nie gelungen ist. Die Zukunft von Timothé Cognat in Genf scheint hingegen ungewisser. Der angeheiratete Cousin von Novak Djokovic könnte Servette diesen Sommer verlassen, sollte ein interessantes Angebot auf den Tisch kommen.

Die grosse Frage

Macht Miroslav Stevanovic weiter? Als der Bosnier seinen Vertrag Ende 2024 verlängerte, teilten die Genfer lediglich mit, dass Stevanovic seine Karriere bei den Grenats beenden werde. Ohne jedoch ein genaues Datum zu nennen. Der Spielmacher wird bei Wiederaufnahme der Meisterschaft im August 36 Jahre alt sein. Seine aktuelle Saison (9 Tore, 7 Vorlagen) zeigt, dass er noch einiges zu bieten hat. «Er war körperlich noch nie so stark. Er entwickelt sich ständig weiter und ist ein Vorbild für alle», lobt Jocelyn Gourvennec.

Gesagt ist gesagt

«Das ist eine Technik, an der ich im Training viel arbeite. Zu sehen, wie sich meine Arbeit auszahlt, macht wirklich Freude. Vor allem, weil es drei Punkte dafür gibt.» – Das sagt Junior Kadile, der neue positive Erscheinung bei Servette. Er spricht über seine Spezialität, den Schlenzer mit dem rechten Fuss, mit dem er am vergangenen Wochenende gegen Zürich zwei Tore erzielte.

Mögliche Aufstellung

Mall; Allix, Rouiller, Burch, Njoh; Stevanovic, Cognat, Douline, Kadile; Ayé, Guillemenot.

Wer fehlt?

Mazikou (gesperrt), Bronn, Vincent und Severin (alle verletzt).

Neben dem Platz

Keine Eskalationsstufe vier für Servette. Die Genfer Ultras haben einen Teil ihres Kampfes gegen die Genfer Behörden gewonnen. Diese verzichten trotz der Vorfälle beim Spiel von Servette gegen Zürich auf ein härteres Durchgreifen. Die Servette-Fans dürfen daher bereits beim nächsten Heimspiel gegen GC wieder auf die Tribüne zurückkehren.

Hast du gewusst, dass...

... Servette in seinen letzten 17 Auswärtsspielen immer getroffen hat? Das ist die längste Serie der Genfer und aktuell die längste in der Super League zusammen mit Thun.

Aufgepasst auf

Junior Kadile (23). Der Flügel hat gegen den FC Zürich bei beiden Toren seinen feinen Fuss gezeigt und die Grenats zum Sieg verholfen. Gegen den FC Basel will der Leihspieler seine Qualität erneut unter Beweis stellen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 29 Runden:

Kadile 4,5 Srdanovic 4,3 Cognat 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Nach Flügel-Experiment beim FC Basel: Stellt Trainer Lichtsteiner Topskorer Shaqiri wieder ins Zentrum? Hier gehts zum FCB-Inside.

30 Runde

Sa., Thun – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Lausanne – YB, 14 Uhr

So., Basel – Servette, 16.30 Uhr

So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr