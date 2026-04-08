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Als Talentmanager
Der FC Zürich holt Ex-Stürmer zurück

Der FCZ holt seinen ehemaligen Stürmer Silvio in den Trainerstaff.
Publiziert: 20:56 Uhr
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Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Der FC Zürich holt Silvio als Talentmanager und Koordinationstrainer zurück.
Foto: FCZ
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC Zürich verstärkt das Trainerteam: Ex-FCZ-Stürmer Silvio Carlos de Oliveira (41) wird ab sofort als Talentmanager sowie als Koordinationstrainer zwischen der ersten Mannschaft und den Nachwuchsteams fungieren.

Der Brasilianer wechselte 2006 vom FC Santos zum FC Wil. Danach lief er in der Schweiz neben den Stadtzürchern auch für Lugano, Lausanne, Winterthur, Rapperswil-Jona und den SC Brühl auf. Insgesamt kam er auf 325 Challenge-League-Spiele (107 Tore) und 13 Einsätze in der Super League ohne Torbeteiligung – allesamt für den FCZ. Im Sommer 2024 beendete er seine Karriere nach einer Saison in der Promotion League bei Brühl. 

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