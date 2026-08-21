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Acht Fragen zu drei Spielen
Teste dein Wissen zur vierten Runde der Super League

Auch wenn an diesem Wochenende nur drei Spiele anstehen: Auf das Blick-Quiz zur vierten Runde musst du nicht verzichten. Mach jetzt mit und teste dein Wissen!
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
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Am Samstagabend steigt im Zürcher Letzigrund der Klassiker zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Luzern
FC Luzern
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Servette FC
Servette FC
FC Sion
FC Sion
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Basel
FC Basel
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lugano
FC Lugano
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        FC St. Gallen
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        FC Luzern
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        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Servette FC
        Servette FC
        FC Sion
        FC Sion
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        FC Basel
        FC Basel
        FC Zürich
        FC Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        FC Lugano
        FC Lugano