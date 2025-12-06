Auf der Suche nach einem neuen Sportchef hat der VfL Wolfsburg offenbar auch FCB-Sportchef Daniel Stucki (44) ins Visier genommen.

Stucki trug zum Basler Doublegewinn bei, Auslandsengagement nicht ausgeschlossen

Nach der Trennung von Sebastian Schindzielorz ist der VfL Wolfsburg dringend auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Wunschlösung Andreas Schicker (Hoffenheim) sowie Marcus Mann (Hannover) haben bereits abgesagt, der Bundesliga-Klub prüft darum nun weitere Optionen.

Nach Blick-Infos steht auf der Kandidatenliste der Wölfe auch der Name von Daniel Stucki (44). Der Ex-Super-League-Profi ist seit Mai 2024 Sportchef des FC Basel und trug massgeblich zum Basler Doublegewinn der vergangenen Saison bei. Zuvor hatte der ehemalige FCZ-Meisterheld als Polizist gearbeitet, bevor er 2020 zum FCB stiess. Dort war Stucki zunächst als Leiter Backoffice tätig, bevor er 2023 die Leitung der Nachwuchsabteilung übernahm.

Ob sich der FCB-Sportchef einen Wechsel nach Deutschland tatsächlich vorstellen kann, ist offen. «Ich habe eine Familie, die sich hier sehr wohlfühlt. Und ich bin keiner, der allein irgendwo hingehen würde», hatte Stucki noch im Sommer erklärt. Ein Auslandsengagement grundsätzlich ausgeschlossen hat er aber nie.

