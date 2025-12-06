DE
FR
Abonnieren
Sportchef Stucki wettert in Halbzeit mit FCB-Stars
0:52
Barisic gibt zu:Sportchef Stucki wettert in Halbzeit mit FCB-Stars

Absprung nach Deutschland?
FCB-Sportchef Stucki steht bei Bundesliga-Klub auf der Liste

Auf der Suche nach einem neuen Sportchef hat der VfL Wolfsburg offenbar auch FCB-Sportchef Daniel Stucki (44) ins Visier genommen.
Publiziert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/5
Daniel Stucki ist seit Mai 2024 Sportchef des FC Basel.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • VfL Wolfsburg sucht neuen Sportchef, Daniel Stucki vom FC Basel im Gespräch
  • Stucki trug zum Basler Doublegewinn bei, Auslandsengagement nicht ausgeschlossen
  • Seit Mai 2024 ist der 44-jährige Ex-Super-League-Profi Sportchef des FC Basel
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Stefan Kreis und Lucas Werder

Nach der Trennung von Sebastian Schindzielorz ist der VfL Wolfsburg dringend auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Wunschlösung Andreas Schicker (Hoffenheim) sowie Marcus Mann (Hannover) haben bereits abgesagt, der Bundesliga-Klub prüft darum nun weitere Optionen.

Nach Blick-Infos steht auf der Kandidatenliste der Wölfe auch der Name von Daniel Stucki (44). Der Ex-Super-League-Profi ist seit Mai 2024 Sportchef des FC Basel und trug massgeblich zum Basler Doublegewinn der vergangenen Saison bei. Zuvor hatte der ehemalige FCZ-Meisterheld als Polizist gearbeitet, bevor er 2020 zum FCB stiess. Dort war Stucki zunächst als Leiter Backoffice tätig, bevor er 2023 die Leitung der Nachwuchsabteilung übernahm.

Ob sich der FCB-Sportchef einen Wechsel nach Deutschland tatsächlich vorstellen kann, ist offen. «Ich habe eine Familie, die sich hier sehr wohlfühlt. Und ich bin keiner, der allein irgendwo hingehen würde», hatte Stucki noch im Sommer erklärt. Ein Auslandsengagement grundsätzlich ausgeschlossen hat er aber nie.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Bundesliga
Bundesliga
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Bundesliga
        Bundesliga
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        Super League
        Super League
        VfL Wolfsburg
        VfL Wolfsburg