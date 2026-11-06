Vor dem Kellerduell gegen Lausanne schaut Olaf Janssen alte Spiele von Lausannes neuem Trainer Ludovic Magnin an. Und Captain Amir Abrashi schlüpft in eine ungewohnte Rolle. Hier kommt das GC-Inside.

Die News der Woche

Die News der Woche

Für einen Tag tauscht Amir Abrashi (36) den Fussballplatz gegen das Tonstudio aus. Der GC-Captain ist Teil des Kinderhörbuchs «FC Flamingo» von Fussball-Moderatorin Natalie Barros und gibt Platzwart Jerry seine Stimme. Mit dabei sind weitere Fussballer wie Loris Benito, Antonio Marchesano oder Kevin Rüegg.

«Sehr speziell. Aber es ist sehr schön, dass wir den Kindern eine Freude machen können», sagt Abrashi über seine ungewöhnliche Rolle gegenüber «TeleZüri». Gerade mit dem langjährigen FCZ-Star Marchesano an einem Tisch zu sitzen, sei schon speziell: «Mit ihm war ich sonst immer am Diskutieren beim Schiedsrichter.»

1:57 Kinderhörbuch «FC Flamingo»: Abrashi und Co. machen eine gute Figur beim Vertonen

Spätestens am Samstag wird aus Platzwart Jerry dann aber wieder Aggressivleader Amir. Das Kellerduell gegen Schlusslicht Lausanne ist für die Hoppers eminent wichtig, könnten sie doch den Vorsprung auf die Waadtländer auf sieben Punkte ausbauen.

Die grosse Frage

Wie verändert der Trainerwechsel bei Lausanne die Spielvorbereitung von Olaf Janssen (60)? «Es verändert alles», so der Deutsche gegenüber Blick.

Er habe sich darum auch alte Spiele von Ludovic Magnins Team angesehen. «Auf jeden Fall. Man versucht, so ein bisschen in den Kopf des gegnerischen Trainers zu kommen. Wie er tickt und wie er laufen lässt.»

Janssen erwartet einen mutigen Gegner: «Sie werden mutig auftreten und versuchen, das Spiel von letzter Woche vergessen zu machen. Am Ende können wir es aber nicht beeinflussen. Wir haben uns sehr auf uns fokussiert und auf die Dinge, die wir beeinflussen können. Es war eine gute Trainingswoche.»

Gesagt ist gesagt

«Wenn die Dinge nicht wie gewünscht funktionieren, dann nimmt Olaf auch mal eine Kabine auseinander», sagte Janssens langjähriger Wegbegleiter Franz Wunderlich (63) gegenüber Blick.

Stimmt das, Herr Janssen? «Wenn ich das Gefühl habe, dass eine Mannschaft von mir gegen die Regeln verstösst oder Dinge liegen lässt, dann kann ich eine Kabine schon einmal auseinandernehmen. Dann ist eine rote Linie für mich überschritten», bestätigt Janssen. Die Hoppers haben ihren Coach so aber noch nie so erlebt: «Ist hier noch nie passiert», sagt er lachend.

Über Wunderlich, mit dem er viele Jahre bei Viktoria Köln zusammenarbeitete, sagt er: «Wir haben eine ganz besondere Beziehung.»

Die Blick-Prognose

Wenn nicht jetzt, wann dann? Gegen Lausanne hat GC beste Chancen, den ersten Sieg unter Olaf Janssen einzufahren. Wenn die Waadtländer wieder so dermassen schlecht verteidigen wie gegen Thun, werden die Hoppers zu ihren Chancen kommen. Der Trainerwechsel wird das Schlusslicht zwar wachrütteln, doch Wunder kann auch Magnin nicht vollbringen. Ein knapper GC-Heimsieg liegt drin.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Pllana, Bettkober, Rissi; Stroscio, Guibelalde, Abrashi, Krasniqi; Clemente, Lee.

Wer fehlt?

Hübel, Von Moos, Creti, Diaby, Meyer (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

Krasniqi 4,3 Guibelalde 4,2 Abrashi 4,0

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Schiedsrichter

Hüseyin Sanli leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Urs Schnyder.

Der Gegner

Nach dem blamablen 4:5 gegen Thun hat Lausanne sich von Elsner getrennt und Ludovic Magnin zurückgeholt. Der Heimkehrer soll den Klassenerhalt sichern. Hier gibts das Inside der Waadtländer.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

13. Runde

Sa., Luzern – YB, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Sion, 18.00 Uhr

Sa., GC – Lausanne, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Lugano, 14.00 Uhr

So., Servette – Zürich, 16.30 Uhr

So., Thun – Basel, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen