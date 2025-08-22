DE
Ab nach Prag
FCL-Profi verlässt Klub nach Kader-Ausschluss

Jakub Kadak verlässt den FC Luzern. Ein Missverständnis wird damit beendet.
Publiziert: 14:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Das Missverständnis zwischen dem FC Luzern und Jakub Kadak gehört der Vergangenheit an.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Keystone-SDA und Stefan Meier

Jakub Kadak verlässt den FC Luzern. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Dukla Prag. Der Slowake ist während drei Jahren für die Innerschweizer aufgelaufen.

Einst als absoluter Wunschtransfer gekommen, fiel er ausser Rang und Traktanden. Zuletzt wurde er aus dem Kader ausgeschlossen. Der Abgang hat sich also abgezeichnet.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
