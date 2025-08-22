Jakub Kadak verlässt den FC Luzern. Ein Missverständnis wird damit beendet.

Das Missverständnis zwischen dem FC Luzern und Jakub Kadak gehört der Vergangenheit an. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Jakub Kadak verlässt den FC Luzern. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Dukla Prag. Der Slowake ist während drei Jahren für die Innerschweizer aufgelaufen.

Einst als absoluter Wunschtransfer gekommen, fiel er ausser Rang und Traktanden. Zuletzt wurde er aus dem Kader ausgeschlossen. Der Abgang hat sich also abgezeichnet.

