Das Missverständnis zwischen dem FC Luzern und Jakub Kadak gehört der Vergangenheit an.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Jakub Kadak verlässt den FC Luzern. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Dukla Prag. Der Slowake ist während drei Jahren für die Innerschweizer aufgelaufen.
Einst als absoluter Wunschtransfer gekommen, fiel er ausser Rang und Traktanden. Zuletzt wurde er aus dem Kader ausgeschlossen. Der Abgang hat sich also abgezeichnet.
Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde