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SFV-Präsident Peter Knäbel über den Fall Granit Xhaka
SFV-Präsident Peter Knäbel
«Haben gemeinsam entschieden, dass er diesem Zusammenzug fernbleibt»
SFV-Präsident Peter Knäbel nimmt Stellung zum Fall Granit Xhaka und dessen Covid-Bschiss.
Publiziert: 15:21 Uhr
|
Aktualisiert: 18:23 Uhr
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