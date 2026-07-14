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Captain Xhaka dankt den Fans
«Hoffentlich konnten wir euch glücklich machen»

Granit Xhaka spricht am Zürcher Turbinenplatz und findet klare Worte: kein grosser Name, aber maximaler Teamspirit.
Publiziert: 13:42 Uhr
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Aktualisiert: vor 39 Minuten
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