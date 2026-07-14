DE
FR
Abonnieren

Yakin bei Nati-Empfang
«Wir wären gerne noch eine Woche länger geblieben»

Murat Yakin nimmt sich am Zürcher Turbinenplatz einen Moment, um den Fans zu danken.
Publiziert: vor 45 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen