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Nati: Empfang in Zürich: Yakin mit Worten an Fans
Yakin bei Nati-Empfang
«Wir wären gerne noch eine Woche länger geblieben»
Murat Yakin nimmt sich am Zürcher Turbinenplatz einen Moment, um den Fans zu danken.
Publiziert: vor 45 Minuten
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