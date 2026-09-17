DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Nati
«Sicher richtige Entscheidung»: Yakin sorgt für Lacher
«Sicher richtige Entscheidung»
Yakin sorgt bei Xhaka-Frage für Lacher
Bei einer Frage zu Granit Xhaka sorgt Nati-Coach Murat Yakin für einen Lacher.
Publiziert: 12:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Teilen
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen