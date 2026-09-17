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«Sicher richtige Entscheidung»
Yakin sorgt bei Xhaka-Frage für Lacher

Bei einer Frage zu Granit Xhaka sorgt Nati-Coach Murat Yakin für einen Lacher.
Publiziert: 12:18 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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