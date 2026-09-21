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SFV-Präsident Peter Knäbel
«Haben gemeinsam entschieden, dass er diesem Zusammenzug fern bleibt»

SFV-Präsident Peter Knäbel nimmt Stellung zum Fall Granit Xhaka und dessen Covid-Bschiss.
Publiziert: 15:21 Uhr
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Aktualisiert: vor 48 Minuten
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