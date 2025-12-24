Es ist der Schreckmoment der letzten Super-League-Runde vor der Winterpause. Mittendrin: Joël Mall. Der Genfer Keeper crasht nach einer doppelten Kollision in Basel (1:1) kopfüber auf den Rasen. «Zum Glück ist nichts Gravierendes passiert», sagt der Torhüter zu Blick.

Sven Schoch Reporter Sport

Drei Tage nach seinem heftigen Abflug erreicht Blick den Servette-Goalie am Telefon: «Es hat schlimm ausgesehen. Und ja, die TV-Bilder liessen nichts Gutes vermuten.» In der 78. Minute kommt es im St. Jakob-Park zu einer heiklen Situation. FCB-Stürmer Albian Ajeti touchiert den Westschweizer Captain Steve Rouiller, worauf es Sekunden später zu einem heftigen Zusammenprall mit Mall kommt.

Nach einer Rolle rückwärts schlägt der 34-Jährige im vollen Tempo mit dem Hinterkopf auf. «Weil gleich zwei Spieler beteiligt waren, habe ich komplett die Kontrolle über den Sturz verloren», erinnert sich Mall an die fatalen Sekunden in Basel. «Direkt nach dem Crash war ich klar. Erst nach ein paar Minuten hatte ich plötzlich Mühe mit dem Sichtfeld. Ich habe alles etwas diffus wahrgenommen.»

«Ich kann Entwarnung geben»

Sie hätten schon mehrere Wechsel gemacht, deshalb habe er weitermachen wollen, führt Mall aus, der seinerseits erst vor knapp zwei Wochen nach einer Verletzung von Jérémy Frick wieder zur Nummer 1 aufgestiegen ist. «Es war aber an der Grenze, nach diesem Zwischenfall auf dem Platz zu bleiben.» Nach dem Schlusspfiff habe es sich «nicht so gut angefühlt. Ich hatte Kopfweh und Nackenschmerzen.»

Nach den obligaten Concussion-Tests ist klar: Mall hat eine Gehirnerschütterung erlitten – nicht die erste in dieser Saison. Bereits im Sommer kämpfte er nach einem Zusammenprall in der Conference-League-Qualifikation gegen Donezk mit ähnlichen Symptomen. Er sei in einem Alter, in welchem «man damit vernünftig umgehen sollte». Die kurze Pause kommt für Mall im richtigen Moment: «Es ist gut, dass ich im Kreis der Familie jetzt ein paar ruhige Ferientage verbringen kann.»

Die ziemlich dramatische TV-Sequenz seiner ungewollt spektakulären Sturz-Akrobatik hat Fans und enge Begleiter Malls bewegt: «Ich habe viele Reaktionen erhalten. Viele haben sich erkundigt, wie es mir geht. Ich kann Entwarnung geben: Es geht mir bereits wieder gut.»