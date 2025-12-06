Mall über Kulisse im Letzi «Es tut dem Fussball-Herz schon weh»

Die Zuschauerzahl passt zum Geschehen auf dem Rasen. GC verliert vor lausigen 2958 Fans gegen Servette, ohne sich eine einzige Grosschance zu erspielen. Servette-Goalie Joël Mall meint im Interview zur Kulisse: «Es tut dem Fussball-Herz schon weh.»