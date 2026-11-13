Die Schweizer U21 meldet sich zurück: In Bellinzona bezwingt das Team von Alex Frei Rumänien 3:1.

Frei und die U21-Nati feiern Sieg im Tessin

Frei und die U21-Nati feiern Sieg im Tessin

Darum gehts Alex Freis U21 schlägt Rumänien in Bellinzona 3:1

Miguel und Tsimba treffen, Basceanu für Rumänien

Nach klaren Pleiten wartet am Montag Italien

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Mardochée Miguel, Emmanuel Tsimba und Jamie Atangana lassen Alex Frei in Bellinzona jubeln. Der Offensivspieler von Stade Nyonnais, der Stürmer von Westerlo (Belgien) und der Knipser von Stade-Lausanne-Ouchy schiessen die Schweizer U21 zum Sieg gegen Rumänien.

Nach den deutlichen Niederlagen in der EM-Qualifikation gegen Frankreich (1:7) im Oktober und Island (1:5) im September dürfte dieser Erfolg der Mannschaft von Alex Frei besonders guttun.

Gleichzeitig ist es ein gelungener Start in die Mission «Nati der Zukunft». Frei setzt verstärkt auf junge Talente und hat zahlreiche Spieler mit Jahrgang 2006 oder jünger aufgeboten.

Für Rumänien trägt sich Luca Basceanu in die Torschützenliste ein.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den jungen Schweizern nicht. Bereits am Montag steht die nächste Partie auf dem Programm. Um 15 Uhr trifft die U21 auf Italien.